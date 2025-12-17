El actor de ‘Aída’ que no tiene para comer: “En la nevera solo había dos yogures”

Los actores pasan del éxito al ostracismo en un abrir y cerrar de ojos. Esa situación de olvido y ruina económica se ha instalado en la vida de Adrián Gordillo, más conocido por encarnar el personaje de El Mecos en la serie Aída. El actor está completamente arruinado y en una situación de exclusión social tras saborear en tiempos pasados las mieles del éxito.

El tiempo justo ha ofrecido una entrevista en exclusiva para detallar la delicada situación económica que atraviesa Adrián Gordillo. El reportero Álex Álvarez se ha topado con una situación crítica que no tiene visos de resolverse. “No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer”, son algunos de los titulares más destacados de una entrevista a lágrima viva.

Adrián Gordillo se convirtió en un actor de éxito a una edad temprano. Con apenas 13 años ganó un Goya por el cortometraje Sueños. Luego llegaría la oportunidad de brillar en la pequeña pantalla de la mano de Aída. En la ficción de Telecinco permaneció durante diez temporadas interpretando el personaje de El Mecos, un adolescente criado en el barrio y con facilidad para meterse en líos.

“El éxito llegó pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo”, ha contado. No obstante, de un día para otro el teléfono deja de sonar y se acumularon los problemas personales. En 2020 pierde a su madre y tres años más tarde a su padre. Recientemente ha fallecido su abuela.

El reportero de El tiempo justo ha explicado el infierno que está viviendo el actor. “Cuando le entrevisté, ayer mismo, estaba completamente roto. Me dijo literalmente que tenía tres euros en el bolsillo para pasar el mes”, ha desvelado. Adrián vive en una habitación de 15 metros cuadrados que comparte con su hermano. “En la nevera solo había dos yogures”, ha afirmado el reportero.

Actualmente, el actor no cuenta con un ingreso fijo y no tiene trabajo. Es padre de un niño de cuatro años al que le tiene que pasar una pensión sin percibir ningún tipo de ayuda económica. “He pasado de tener seis películas, series y proyectos a que no me llamen ni para una prueba. Ni un WhasApp, nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado”, ha lamentado.

Sus últimos ingresos los ha obtenido por su participación en la película Aída y vuelta. El actor estuvo presente en seis jornadas de rodaje por las que percibió una cantidad cercana a los 6.000 euros. Adrián solo quiere que su teléfono vuelva a sonar y disponer de oportunidades laborales que le permitan ganarse la vida, aunque sea lejos de la interpretación. “Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero… Yo quiero trabajar para poder salir adelante”, ha añadido.

Álex Álvarez ha confesado que la entrevista de Adrián ha sido probablemente la más dura de su vida. “Me pidió si podía invitarle a cenar porque no tenía para comer. Es, sin duda, el testimonio más duro que me ha tocado hacer”, ha concluido.