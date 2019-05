Marta Aragón, reina juvenil: “Nuestra feria es muy acogedora, se palpa un ambiente familiar”

A sus 17 años, Marta Aragón Rodríguez estudia 2° de Bachillerato, en la especialidad de Humanidades, en el IES Carlos Cano de Los Barrios. En un futuro, reconoce, “espero haber terminado mis estudios en Educación Infantil y estar trabajando en lo que verdaderamente me gusta, que es cuidar a los más pequeños y ayudar en su educación”. Mientras tanto, entre libro y libro, aprovecha su tiempo libre para pasarlo con su familia y amigos, hacer deporte y, cuando puede, viajar.

El pasado 16 de marzo fue cuando supo de su elección como reina juvenil en un evento celebrado en el Hotel la Montera, donde también se eligió a seis damas. “Los minutos previos se me hicieron realmente eternos”, recuerda Marta. “Me sentía enormemente feliz de pertenecer a la corte juvenil y para nada me esperaba ser la elegida. Ahora únicamente toca disfrutar y aportar toda la felicidad que siento”.

Realmente, insiste la reina, no se lo creía: “Tuve que bajar del escenario y ver a mis amigos y familiares para asimilarlo porque había muchas candidatas y cualquiera de ellas podrían haber sido buena elección. Fue un momento único y, a pesar de todos los nervios, lo repetiría mil veces más”.

Con respecto a sus compañeras, reconoce, “este año hemos tenido la suerte de llevarnos todas muy bien. Con algunas ya tenía relación anteriormente y, con las que no, también hemos congeniado desde el primer momento”.

Su familia y amigos la han apoyado contagiándose de su ilusión y alegría, que le hará disfrutar de la edición de este año como nunca: “Sin duda, espero y estoy segura que será una experiencia inolvidable”.

La coronación se celebrará el 14 de mayo a las 20:00 en la Plaza de la Iglesia que, este año, cumple su 250 aniversario. Posterior a este esperado momento, se disfrutará de la cabalgata hasta el Real, donde se inaugurará con la llegada de las reinas y sus cortes y la cena de bienvenida.

Para Marta Aragón, “nuestra feria es muy acogedora, se palpa un ambiente muy familiar, en ella todo el mundo muestra su simpatía y amabilidad y, sin duda, se disfruta mucho”. En Los Barrios, añade, “también podemos asistir a otros eventos organizados en honor a nuestro patrón San Isidro Labrador, como la Romería. Y cabe destacar la Plaza de la Iglesia, el Paseo de la Constitución, entre otros, donde se celebran numerosos eventos típicos de nuestro pueblo”.

La joven barreña se siente muy orgullosa de representar este año a la feria de Los Barrios. “Tengo que agradecer a todos –concluye– el enorme cariño que recibo cada día y, desde aquí, animo a todas las ciudades vecinas a que acudan a nuestra maravillosa feria. Muchas gracias y feliz feria 2019”.