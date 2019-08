“Tarifa tiene la virtud de ‘atrapar’ a todo el que pasa por aquí”

José María Muñoz Manso, el pregonero de esta edición, nace y vive en Tarifa. Es profesor funcionario de carrera en la especialidad de guitarra y trabaja en el Conservatorio Profesional de Música ‘Muñoz Molleda’ de La Línea de la Concepción. También es director de La Banda Municipal de Música Asociación Musical ‘Pintor Manuel Reiné’, La Coral de Tarifa y el Coro de Cámara ‘Ars Moriendi’. Todos ellos grupos de alto reconocimiento y con una actividad muy marcada en la agenda cultural de Tarifa y su comarca.

Muñoz, persona estrechamente vinculada al mundo de la cultura de su pueblo, tendrá la oportunidad de emocionar este sábado, a las 21:00, en el Paseo de la Alameda y bajo la atenta mirada de la escultura de Guzmán El Bueno que bien tuvo a hacer Don Manuel Reiné, pintor y escultor local, y persona tarifeña entrañable. De hecho, el escenario de la Coronación, a modo de homenaje, está dedicado a él, quien también fue componente y compañero, codo con codo, en La Coral de Tarifa donde fue cantor; además de llevar el nombre de la banda, explica el pregonero, y por la amistad que les une. A modo de anécdota, cuenta que "Manolo nació hace muchos años en la que hoy es mi propia casa, por lo tanto, creo que se fundían numerosos ingredientes para que fuese pregonero de nuestras fiestas".

Sin embargo, aunque hubo un primer intento o propuesta en las Navidades pasadas, a través del Concejal de Fiestas, fue el pasado mes de junio cuando el alcalde le hizo la petición formal. En principio, reconoce, "tiemblan las piernas por la responsabilidad que conlleva ser pregonero de las fiestas de tu tierra, pero acepté. Los tarifeños y tarifeñas tenemos la obligación de ofrecer nuestra experiencia y sabiduría y ofrecerla a los demás para enriquecernos y crecer como pueblo. Sé que esta petición sale desde el corazón y es una forma de reconocimiento hacia mi persona, aún más en un día tan importante para el pueblo de Tarifa".

Acompañamiento "Participará mi mujer, que es soprano, junto al pianista Pedro Gavilán"

Desde que se hizo público el nombramiento, agradece, "no he cesado de recibir felicitaciones sinceras de personas tan diversas que ha hecho que las expectativas hayan crecido considerablemente; creo que la alta participación de artistas también ayuda a que la curiosidad se multiplique. Sin olvidarnos, que las verdaderas protagonistas de la noche son las reinas, infantil y juvenil, junto a su corte de damas, que harán que Tarifa brille aún más si cabe".

Para un músico como él, apunta, "la oratoria es una prueba complicada de afrontar. La forma de expresar y mostrar nuestros sentimientos es siempre a través de la música, a través de una partitura; por lo tanto, es un reto poder enfrentarme a este pregón. Grandes pregoneros y pregoneras me preceden, pero yo humildemente haré lo que mi corazón me dicte".

El pregón

Como no puede ser de otra manera, este será un pregón con una alta presencia musical; y donde tendrán cabida, en su mayor parte, las distintas agrupaciones que Muñoz dirige desde hace tantos años. "Digna de destacar –relata– será la participación de la soprano Mª Luz Román, mi esposa, acompañada del pianista Pedro Gavilán. La presencia de mis dos hijos, músicos también y tan pequeños, hace, aún más si cabe, que el día sea especial para mí. Es decir, todo un elenco de artistas familiares y amigos que me arroparán. No puedo dejar de mencionar, además, al Grupo Fandango Tarifeño; y es que la tradición y la música oral han formado parte importante de todos los que de alguna manera nos dedicamos a la música".

Esas emociones, a flor de piel, estarán todavía más marcadas cuando evoque recuerdos compartidos: "Jamás podré borrar de mi pensamiento y de mi retina tantos recuerdos de la infancia; tantos momentos vividos en nuestra feria, tan cerca y tan distante a veces. Tarifa y su Feria de esas primeras carreras con las rodillas desolladas hasta altas horas de la madrugada en la caseta; de ese primer beso inocente; del regalo del primer callado te quiero, de largas horas de disfrute con quienes más quieres, del sueño, la ilusión…; de aquella admiración hacia una advocación mariana reflejada en el rostro de mi padre. Y es que ese será mi pregón: anunciar los sentimientos con los que cualquiera que se sienta arraigado en Tarifa se encuentre identificado…".

Sentimiento profundo

La tradición familiar es el primer eslabón para poder entender la naturaleza de las fiestas de Tarifa. La ciudad, piensa el pregonero, “por su condición de pueblo abierto a todo, tiene la virtud de atrapar a cuanto pasa por aquí, con la consecuencia de que te quedas y la vives tan intensamente que te adentras en ella a través de todas sus posibilidades, de carácter lúdico, deportivo, tradicional, etc.”.

La feria de Tarifa es un evento de nueve días, que abarca desde el sábado 31 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre, con una programación muy atractiva y con acontecimientos únicos, "que tan solo podrás encontrar en un rincón como este". Hay que tener en cuenta, aclara el pregonero, "que el mes de septiembre es el mes de Tarifa, momento en el que todos nos encontramos con nosotros mismos, con la familia, con las tradiciones… Siendo septiembre mucho más que una feria".

Invitación "Tarifa da la bienvenida a cuantos quieran disfrutar del mes de la luz"

Se trata, además, del mes de la Patrona, "que viene de su ermita cada primer domingo de septiembre, acompañada de cientos de caballos y jinetes, ataviados según la costumbre; la festividad del día 8; y la culminación con el paso por debajo del manto, donde un sinfín de personas vienen de todos los rincones de nuestra comarca y la vuelta en romería el último domingo del mes. Y es que, en estas fechas, se mezclan costumbres y, sobre todo, el respeto de aquellos que puedan considerarse o no creyentes".

Septiembre en Tarifa, pues, es el mes de la luz en todos sus sentidos. Todos y todas, concluye Muñoz, "disfrutamos de las fiestas, de la devoción, de la calle, de la gastronomía, de los paseos y los baños en nuestras playas en uno de los mejores momentos del año. Es decir, es una mezcla de sentimientos que tan solo se puede comprobar viviéndolo tan intensamente como lo hacemos los que decidimos quedarnos aquí. Y, como tiene que ser, Tarifa da la bienvenida a cuantos quieran disfrutar de este hermoso mes".