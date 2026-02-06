Zapatero llega a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado este viernes en Caracas (Venezuela) para participar en unas jornadas sobre paz y convivencia, que busca impulsar un diálogo político, invitado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la que mantendrá una reunión.

Durante esta nueva visita a Venezuela, Zapatero también tiene previsto mantener encuentros con dirigentes de la oposición al chavismo, como Henrique Capriles y Stalin González.

Según trasladan desde la oficina del exjefe del Ejecutivo, Zapatero recibió una invitación el pasado 30 de enero para participar en el "Programa para la Paz y Convivencia Democrática", una comisión creada por Rodríguez.

El objetivo de este foro, afirman, es "contribuir a los acuerdos necesarios que garanticen la consecución de ese doble propósito" y Zapatero ha sido invitado para que exponga sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo".

Desde hace una década, el socialista Zapatero ha participado en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición y, según el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel crucial en la liberación de presos políticos.

La puesta en libertad de estos presos y el decreto de amnistía aprobado por el régimen se produjo después de la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación armada de Estados Unidos a principios de año.

Desde entonces, Maduro permanece en una prisión de Nueva York a la espera de afrontar un proceso penal por delitos de narcoterrorismo por el que podría recibir una larga condena de cárcel.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, desliza que el ex presidente pudo "enriquecerse" a costa de Venezuela y aboga porque la Justicia le investigue. Asimismo le ha pedido explicaciones por la reunión que mantuvo con el directivo de la aerolínea venezolana Plus Ultra, Julio Martínez, el pasado mes de diciembre, días antes de ser detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Esta misma semana el propio ex dirigente socialista se desmarcó de las acusaciones de haber influido en el rescate público de Plus Ultra y defendió la legalidad de sus actividades profesionales como asesor.