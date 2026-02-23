Vox y el PP inician un nuevo marco negociador para Extremadura y Aragón: primero programa de gobierno y después puestos

Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

Así lo ha trasladado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa, donde ha detallado que las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Extremadura y Aragón ya se producirán bajo este nuevo marco negociador. Fuentes de Vox matizan que han determinado la nueva estrategia para conversar con la dirección nacional del PP.

Garriga ha detallado que las conversaciones se pilotarán ahora en dos fases. La primera, "fundamental y primordial" es ponerse de acuerdo sobre medidas "concretas", "ideas" y "un plan de gobierno" que "no dé lugar a interpretaciones" y con unas garantías pactadas que aseguren su cumplimiento. La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición. "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que la dirección nacional del PP se implicará en la negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para "facilitar los acuerdos", ya que, según ha avisado, "defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad" que sólo beneficiaría al PSOE y a Pedro Sánchez.

"Lo que queremos trasladarles es que la dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia", ha avanzado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del partido.

La dirigente del PP ha indicado que, tras los resultados en Extremadura y Aragón, los ciudadanos exigen al Partido Popular y a Vox que se "entiendan en un acuerdo que tiene que ser coherente y proporcional con los resultados electorales".

A su entender, hay que actuar "con altura de miras para ese gran objetivo" que "comparte la gran mayoría de los españoles". "No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo", ha afirmado.