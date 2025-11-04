Torres defiende que el informe de la UCO no refleja "ni comisiones, ni mordidas, ni pisos ni mujeres explotadas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio".

"Deseaba este informe porque sabía que iba a concluir con lo que tenía que concluir. No hubo ningún proceder fuera de la ley. Defendimos el interés general. Hemos tenido que aguantar una persecución política a través de medios políticos", ha asegurado Torres.

"He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", ha recalcado Torres, que ha pedido al PP que pida disculpas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su ministerio tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama.

"En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado.

Asimismo, Torres ha anunciado que "una vez cerrado el proceso de instrucción" tiene la intención de "demandar al señor Aldama por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y mi imagen". El ministro ha defendido que, como había asegurado en las distintas comparecencias en la comisión del caso Koldo en el Senado, sólo mantuvo una conversación con el empresario. "No hay nada más, porque nada había. Me acusó de usar pisos, de tener reuniones con refinerías... Creo que es relevante que en esa carpeta de anexo (del informe del UCO) solo aparece ese mensaje. Es lo que dije en las comisiones", ha insistido.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

En el documento, que analiza las contrataciones de material sanitario por parte de Canarias durante la pandemia y que ha sido entregado por la UCO al juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, también figura que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al exasesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a Soluciones de Gestión, y prometió resolver esa situación: "He dado el golpe preciso encima de la mesa".