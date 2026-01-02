Telefónica entrega al juez del caso Begoña Gómez correos que "reflejan la existencia de reuniones" sobre la cátedra.

Telefónica ha entregado al juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, un pendrive en el que incluye "correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones y algunos puntos tratados" en las mismas, y que guardarían relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre esos datos, relativos a los encuentros en los que la compañía participó de cara a desarrollar la plataforma digital de la cátedra que dirigió Gómez.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el instructor solicitó a las patrocinadoras de la misma, entre las que se encontró Telefónica, que aportasen "las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

Se trata del dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

En su respuesta al juez, la empresa aclara que no cuentan "con agendas o actas propiamente dichas de las reuniones celebradas en el marco de la citada colaboración". "Sin embargo, el equipo de Telefónica que participó en el desarrollo técnico del proyecto conserva correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones (y en ocasiones algunos puntos tratados o que se pretendía tratar)", aclara.

Cabe recordar que el magistrado encargó precisamente en diciembre otro informe al Instituto Armado sobre los 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.