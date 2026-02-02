El Supremo remite a la Audiencia Nacional la causa contra Ábalos, Cerdán y Koldo García por los presuntos amaños en la obra pública

El Supremo remite a la Audiencia Nacional la investigacijón contra Ábalos, Cerdán y Koldo García por amaños en obra pública.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a la Audiencia Nacional (AN) la causa en la que investigaba al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por los presuntos amaños de obra pública.

En un auto, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase a su acta de diputado. El Supremo, explica, ha perdido la competencia para continuar indagando en estos hechos.

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de una pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.

De esta forma, el Supremo se queda únicamente -en lo referido al caso Koldo- con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.

El auto del magistrado Puente explica que el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta tanto no hubiera sido dictada dicha resolución -auto de apertura de juicio oral- la pérdida de la condición de diputado o senador por el investigado comportará la sobrevenida incompetencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa por este Tribunal Supremo. Y ello es lo que sucede con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.

Lo que ya investiga la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación dentro del propio 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Moreno también investiga bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra de las causas investigadas en la Audiencia Nacional, en este caso por parte del juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como caso hidrocarburos, en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.