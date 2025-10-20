El Supremo cita a declarar como testigos al ex gerente del PSOE y a una trabajadora por los pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo

El ex gerente del PSOE Mariano Moreno, en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos al ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre.

El magistrado que investiga el caso Koldo ha citado a ambos tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

En la providencia dictada este lunes, Puente alude a las conversaciones recogidas en dicho informe sobre "posibles pagos en metálico de determinadas cantidades" que no constarían por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por el PSOE, "más allá de algún posible descuadre respecto de los que sí aparecen" de "mínima importancia económica".

En algunos casos hay correlación entre los mensajes y las liquidaciones de gasto, pero en otras "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", agrega el juez, que por ello cita tanto al que fuese gerente del partido como a la trabajadora con la que Koldo García intercambiaba mensajes acerca de estos pagos en efectivo. EFE

Cita en el Senado

En paralelo, la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo interrogará esta semana a los dos últimos gerentes del PSOE, Mariano Moreno (2017-2021) y Ana María Fuentes (2021-actualidad), en una cita en la que está previsto que los grupos pregunten acerca de la financiación del partido.

El primero en acudir será el ex gerente socialista y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno, que prestará declaración a las 11.00 horas del próximo jueves 23 de octubre, mientras que Ana María Fuentes, que ocupa el cargo en la actualidad, hará lo propio el mismo día a las 16:00, según figura en el orden del día, consultado por Europa Press.

Estas citaciones llegan tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido a principios de octubre, que descubrió pagos en metálico del PSOE a Ábalos indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el partido. Fue esta información lo que impulsó las citaciones de Moreno y Fuentes a propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Serán las últimas comparecencias antes de la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someterá a las preguntas del organismo el próximo día 30 de octubre a las 9.00 horas de la mañana, según anunció la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

Segunda comparecencia de Moreno Pavón

Además, será la segunda vez que Mariano Moreno acuda a la comisión. Lo hizo el pasado 15 de septiembre, entonces en calidad de presidente de Enusa, y durante su intervención negó que su designación para ese cargo fuera un "precio" por su "silencio" sobre el caso Koldo.

"No fue ningún precio para callar nada. Es una retribución por mi trabajo como presidente de la compañía y actualmente está avalado por el trabajo que he realizado en estos tres años y pico", declaró.

Moreno también confirmó que fue él quien firmó en 2017 la contratación del exasesor ministerial Koldo García como conductor de Ábalos. Fueron el exministro y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que se encuentra actualmente en prisión, quienes le "recordaron la necesidad" de contratar a Koldo como chófer "personal" y "profesional", cuyos gastos cubría la secretaría de Organización del partido.