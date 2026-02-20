Sumar pide "dejar los egos a un lado" para construir un proyecto de izquierdas

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha pedido este viernes "humildad" y "dejar los egos a un lado" para construir un proyecto de izquierdas "más sólido" y "solvente" que reconecte con la ciudadanía, en la víspera de la presentación de la nueva alianza de izquierdas.

Hernández ha defendido la necesidad de poner sobre la mesa políticas concretas que permitan llegar a un acuerdo de mínimos con el resto de partidos sobre la base de los retos actuales: la vivienda o la redistribución de la riqueza.

Tras insistir en que hay que hacer una reflexión para ver cómo construir "la casa común" de la izquierda, ha explicado que mañana, en la presentación de nueva alianza entre los partidos de Sumar en el Gobierno, harán un llamamiento en ese sentido para "reactivar la maquinaria" y armar una candidatura con vistas a las elecciones generales.

Sobre esta premisa, la coordinadora de Sumar ha explicado que incidirán en la necesidad de construir un frente más amplio: "Aquí faltan muchas fuerzas políticas, muchas organizaciones sociales y queremos contar con todas ellas", ha remarcado en una entrevista en RNE.

En cuanto a la ausencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la presentación de la nueva alianza, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha comentado que ha decidido no acudir para dejar todo el protagonismo a los cuatro partidos políticos del espacio Sumar (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU).

Asimismo, Hernández también ha sorteado la pregunta que le planteaba si el portavoz parlamentario de ERC es compatible con su proyecto. En su lugar, ha asegurado que los políticos son un medio, "no fines en sí mismos".