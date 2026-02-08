Podemos sufre otro descalabro al desaparecer en Aragón, IU con Sumar salva los muebles y CHA duplica sus escaños

Podemos ha vuelto a experimentar un nuevo varapalo electoral al convertirse en fuerza extraparlamentaria en Aragón tras los comicios autonómicos de este domingo, donde ha perdido el único escaño que ostentaba. Con ello, ya carece de representación en nueve parlamentos autonómicos.

Además y con el 98,51% del voto escrutado escrutado en el 8F, la Chunta Aragonesista (CHA) duplica sus escaños (al pasar de tres a seis) y se erige como el referente de la izquierda alternativa en esta comunidad y la única formación que rentabiliza parcialmente del descalabro electoral del PSOE, que ha bajado hasta su suelo histórico (18 escaños).

Mientras, IU logra salvar los muebles y solo logra mantener el escaño que cosechó en 2023, sin que la coalición con Sumar le sirva para subir su representación como aventuraban varias encuestas.

El ecosistema de partidos a la izquierda del PSOE mejora levemente, gracias a la CHA, su nivel de representación global con respecto a 2023, pero también queda penalizada por una la división electoral de candidaturas que ha sido la tónica histórica en la comunidad. Y es que el parlamento regional se escora a la derecha con mayoría clara de PP y Vox.

De esta forma, el precedente de Extremadura donde hubo una única lista alternativa al PSOE (Unidas por Extremadura) no tuvo comunidad en Aragón donde fracasaron los intentos de forjar una candidatura unitaria y las tensiones estatales entre Podemos, Sumar e IU se impusieron en la segunda cita de este ciclo electoral.

Otro varapalo en Podemos, debilitado en la pugna de la izquierda

Con este panorama la formación que sale más perjudicada es Podemos, que ahonda en el declive electoral que viene padeciendo desde 2019, a excepción del caso Extremeño, y desaparece de otra cámara autonómica.

Así, los 'morados' son ya fuerza extraparlamentaria en Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cantabria y Cataluña (donde no concurrió en los últimos comicios). A su vez, en Asturias logró un escaño pero los conflictos internos hizo que su diputada Covadonga Tomé dejara el partido.

La pérdida de representación institucional en Aragón es dolorosa para Podemos en una comunidad donde llegó en 2015 a tener 14 escaños y ser la tercera fuerza política. Sin embargo, en 2019 ya bajó a los cinco escaños (aunque formó parte del Gobierno autonómico) y en 2023 se desfondó al lograr un único escaño que ahora ha perdido. Es más, el partido se ve superado en votos por Se Acabó la Fiesta, la formación creada por Alvise Pérez.

También este golpe electoral debilita a los morados en su estrategia de tratar de volver a ser fuerza principal en la izquierda tras la ruptura con Sumar. Desde ese cisma la formación morada ha apostado por su autonomía y competir electoralmente con Sumar junto a sus aliados, quedándose por detrás de los correligionarios de Yolanda Díaz en Galicia, País Vasco y en las últimas elecciones europeas (pese que en esta cita logró la supervivencia de su proyecto político).

Aparte, esta deriva ha provocado fricciones y reproches entre Podemos e IU, que solo se salvaron por ahora en Extremadura y que ha llevado a la formación que lidera Antonio Maíllo a lograr acuerdos electorales con Sumar en Castilla León y Andalucía.

CHA aprovecha su paso por el Congreso

Mientras, Chunta Aragonesista confirma su posición como partido más votado a la izquierda del PSOE. Concretamente, duplica su representación y alcanza su segundo resultado histórico de la mano de la candidatura encabezada por el exdiputado en el Congreso Jorge Pueyo.

El partido aragonesista rentabiliza con este balance el paso de Pueyo por la Cámara Baja, al combinar apoyo parlamentario al Gobierno junto posiciones propias y críticas hacia el Ejecutivo, sobre todo en materia de transportes y financiación.

La competencia electoral tradicional en Aragón entre CHA e IU se dio esta vez con la singularidad de que esta vez eran socios del grupo parlamentario en el Congreso y ha motivado que varios aliados de la confluencia del sector minoritario del Gobierno se hayan dividido a la hora de mostrar su apoyo.

Por un lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego hicieron campaña por la lista de IU-Sumar mientras que Compromís, Més per Mallorca y Partido Verde (antes Verdes Equo) arroparon a la Chunta. En el caso de Más Madrid se repartió apoyos a ambas listas.

El resultado de la CHA ha sido valorado por la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que a través de 'X' ha dado la enhorabuena a Pueyo. Asimismo el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, ha dicho que su subida verifica que el camino son las organizaciones que echan raíces en el territorio, si bien ha destacado también la "resistencia rocosa" de IU.

IU no sube y la izquierda estatala saca solo un escaño

Mientras, IU consigue en coalición con Sumar quedarse como única referencia de la izquierda estatal pero no saca rédito de su confluencia con Sumar, al no mejorar resultados ni cumplir los pronósticos de las encuestas que les daba como mínimo otro diputado más.

La federación que comanda Maíllo sigue presente y se queda como único referente de la izquierda estatal pero muy relegada en el espacio progresista ante la fuerza que ha demostrado la CHA en estos comicios. Por el lado de Sumar, la formación impulsada por Yolanda Díaz no tenía miembros en puestos de salida pero logra al menor que su marca tenga visibilidad en esta región.

El diputado de IU en el Congreso Nahuel González apuntó en las redes sociales tras conocer las encuestas a pie de urna que la suma de la izquierda al PSOE hubiera obtenido un "resultado histórico" en Aragón y llamaba con ello a la "unidad".

No obstante, Aragón confirma la tendencia de los últimos años en el plano de la izquierda más allá del PSOE, con los partidos de izquierda quedando en segundo plano por la pujanza de las formaciones de arraigo autonómico, como ya pasó anteriormente Más Madrid y con Compromís en Comunidad Valencia y ahora se consolida en Aragón a través de la Chunta.

Una dinámica similar que también se reproduce con los partidos soberanistas, puesto que BNG, ERC o Bildu están afianzados como las siglas con más apoyo electoral en el plano de la izquierda alternativa en sus respectivos territorios.