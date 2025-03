Los socios de Pedro Sánchez le dan la espalda para incrementar el gasto en defensa

Madrid/Pedro Sánchez cerró la ronda de reuniones que mantuvo este jueves en La Moncloa con todas las fuerzas parlamentarias, menos Vox, sin lograr nuevos apoyos para aumentar el gasto en defensa, compromiso que ratificó públicamente tras concluir los encuentros. La mayoría de los portavoces, incluido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, lo instaron a que cualquier decisión sea sometida al control del Congreso, pero el presidente del Gobierno se limitó a señalar que todo lo que tenga que pasar por el Parlamento pasará, pero que el Ejecutivo también tomará las decisiones que le competan.

Según ha apuntado el diputado del BNG, Néstor Rego, el presidente del Gobierno le reconoció que “probablemente” el aumento del gasto en defensa no se votará en el Parlamento. Para tranquilizar a varios de sus aliados, el jefe del Ejecutivo insistió en que España está preparada para conseguir antes de 2029 llegar al 2% del PIB en gasto en defensa y prometió que no se recortará “ni un céntimo” de gasto social para destinarlo a ese fin. Tras las reuniones, sólo el PNV y Coalición Canaria respaldaron los objetivos de Sánchez y asumieron que no podía aún detallar cómo planea acelerar el prometido 2%. Junts apuntó que espera concreciones desde el Ejecutivo.

Sánchez no prevé concretar al menos hasta junio cuándo llegará España a un gasto en defensa del 2% del PIB. Dejó dejar claro que el concepto debe ser más amplio que el de defensa, y lo denominó de seguridad porque cree que hay que incorporar cuestiones como la preparación ante los ciberataques, la lucha contra el terrorismo, la protección civil y la amenaza de la emergencia climática.

Pero no fijó un nuevo plazo para ello, y lo justificó en el hecho de que antes hay que conocer los datos finales de la OTAN sobre el porcentaje actual de gasto por parte de España, que según los últimos cálculos es el 1,28%. A su juicio, lo importante no es llegar a un porcentaje concreto del PIB en gasto en seguridad, sino que lo relevante es invertir bien, en suelo europeo y todos los países juntos.

Lo que sí aclaró es que no detallará en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del 26 de marzo cuándo cree que será posible cumplir el compromiso de gasto porque hay todavía pendientes una serie de datos y de criterios que hay conocer.

Además, hay previstos debates posteriores que van a condicionar todo, como el que habrá en la cumbre dela OTAN que se celebrará en junio en La Haya. “Ahí es donde se va a sustanciar, señaló Sánchez, quien prosiguió: “El compromiso está. Vamos a cumplirlo. Cuando sea, informaré a la opinión publica española”.

Ante las cuestiones que deban sustanciarse en el Parlamento se mostró convencido de que contará con apoyos suficientes para ello. Agradeció en concreto su posición a su socio de coalición, Sumar, porque cree que dejó claras dos cosas que considera importantes: que respetan los compromisos de España con Europa y que el compromiso del Ejecutivo es también seguir con la agenda social. “Y no va a haber ningún ajuste a la baja de nuestro compromiso con las políticas sociales”, reiteró antes de prometer que no recortará “ni un céntimo” de euro destinado a tal fin.

Feijóo aseguró tras ver a Sánchez que éste no tiene un plan para España en materia de defensa y advirtió de que será “muy difícil” llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la seguridad en Europa y el gasto si no respeta a la fuerza política mayoritaria e intenta eludir a las Cortes. “Sería muy conveniente, pero no puedo ni quiero ocultar a los españoles que, tal y como están las cosas, es muy difícil”, afirmó sobre la posibilidad de un acuerdo después de una reunión de media hora a la que Sánchez acudió “sin ninguna información”, criticó.

El jefe de la oposición apuntó que el PP está preparado para dialogar “siempre que el Gobierno muestre auténtica voluntad de diálogo y respeto por la fuerza mayoritaria del país” y “tanto el fondo como la forma” del diálogo sean “serios y limpios”. “Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio”, dijo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, vio a Sánchez dispuesto a adelantar el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa, y cree que tratará de evitar una votación en el Parlamento. De entrada, ERC le reiteró su disconformidad. “Ha ofrecido poca información”, afirmó Rufián, pero no tanto por no querer darla, sino porque, de momento, “lo que hay es una especie de histerismo dentro de la UE de que hay que gastar más en defensa”. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, abogó por que el aumento conlleve inversiones para la industria europea y para Cataluña.

Aitor Esteban (PNV) dijo que su partido es cercano a los planteamientos de Sánchez sobre seguridad europea y gasto en defensa, y avaló que el presidente aún no ofrezca detalles, igual que hizo Coalición Canaria.