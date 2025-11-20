El tiempo
La llegada de la masa de frío ártico, con moderación en el Campo de Gibraltar

Santos Cerdán prepara en Milagro su defensa en el caso Koldo

El ex secretario de Organización del PSOE llega en coche a su localidad natal en Navarra un día después de abandonar la cárcel de Soto del Real

Domicilio Santos Cerdan en Milagro (Navarra).
Domicilio Santos Cerdan en Milagro (Navarra). / Jesús Diges / Efe
Agencias

20 de noviembre 2025 - 13:04

El ex secretario de Organización del PSOE y ex diputado Santos Cerdán ha regresado a localidad navarra de Milagro, su pueblo de origen y donde tiene su residencia, tras salir este miércoles por la tarde de la prisión de Soto del Real en Madrid. En presencia de los medios de comunicación a las puertas de su vivienda, Cerdán ha salido conduciendo un coche del inmueble que posee en esta localidad navarra y no se ha parado ante las preguntas de los periodistas de cómo se encuentra.

Santos Cerdán salió del centro penitenciario madrileño en torno a las 19.20 horas de este miércoles tras pasar allí cuatro meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Koldo. Acompañado de uno de sus abogados, se paró ante los medios de comunicación que esperaban su puesta en libertad y señaló que se están dando "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en cuanto a la interpretación que se hace "de los dos informes" de la UCO sobre su persona. "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", dijo.

Además, agradeció a "toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental". Según indicó, en los "próximos días" aclarará su posición sin dar más detalles.

