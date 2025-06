Santos Cerdán se persona en la causa y por ahora no renuncia a su acta de diputado

El magistrado Leopoldo Puente ha aceptado la personación en el caso Koldo del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha preguntado si persiste en su decisión de dejar el acta de diputado y, si así fuera, si lo hará antes o después de su citación en el Tribunal Supremo el próximo día 25.

Santos Cerdán dimitió este jueves como secretario de Organización del PSOE y anunció que renunciará a su acta de diputado después de que haya salido a la luz un informe de la UCO en el que se señala que podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Puente ha dictado una providencia en la que tiene por personado en la causa a Cerdán, una vez que este viernes el ex dirigente socialista así lo ha solicitado ante el tribunal. Además, añade que tras su anuncio de dejar el escaño, requiere a Cerdán que ponga de manifiesto si persiste en esa decisión y, si así fuera, que manifieste si lo hará antes o después de su citación el próximo día 25, acreditándolo en forma, si fuera el caso. Si nada expresa al respecto, se entenderá que dicha renuncia a su condición de diputado no se ha producido, concluye la providencia. Asimismo, el juez ha dictado otra providencia en la que tiene por personado como acusación popular a UPN, si bien deberá actuar bajo la representación unificada establecida para las acusaciones populares, que corresponde al PP.

En esa misma resolución, el juez contesta al ex ministro José Luis Ábalos que todavía no le puede devolver varias memorias digitales, unas intervenidas en la vivienda de su ex asesor Koldo García, y otras en el registro de su casa esta semana.

Dice el magistrado que la intención es que "se proceda conforme a lo interesado tan pronto como sea posible", pero que eso "no lo es todavía" ya que "la ingente cantidad de soportes de almacenamiento masivo y la extraordinaria magnitud de la presente causa especial han impedido hasta el momento la obtención de copias que garanticen la integridad y autenticidad de los datos", al efecto de devolver los correspondientes originales.

Y eso es porque los investigadores han dedicado sus esfuerzos "al análisis de la ingente cantidad de información intervenida, cuya urgencia a nadie escapa", sin que se advierta además el grave perjuicio que invoca Ábalos que alude a álbumes familiares en esos archivos./06/2025 14:31:28