Santos Cerdán negará previsiblemente su implicación en la trama en su comparecencia de este lunes en el Supremo

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE

Madrid/ El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán declara este lunes como imputado en el Tribunal Supremo (TS) a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización del PSOE y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio, como paso previo a iniciar los trámites para recabar el permiso de la Cámara Baja para poder investigarle. Sin embargo, al renunciar a la condición de diputado perdió el aforamiento, por lo que el magistrado pudo citarle directamente como imputado, aunque accedió a retrasarle la cita para dar más tiempo a su abogado a estudiar la causa, fijándola para este lunes.

Fuentes de la defensa aseguran que Cerdán está dispuesto a declarar para poder dar las explicaciones oportunas ante los "consistentes indicios" de la comisión de delitos de organización criminal y cohecho que aprecia el instructor contra el ex dirigente socialista.

La defensa llegó a remitir un escrito solicitando al Supremo que, en aras de la "transparencia", permitiera retransmitir en directo unas declaraciones que tienen el carácter de reservadas. Sin embargo, el instructor se lo denegó subrayando que es "inconciliable" con el carácter reservado de la fase de instrucción.

El PSOE y el Gobierno, expectantes pero sin temor

En el plano político, el PSOE aguarda con "expectación", pero "sin temor", la declaración de Cerdán Fuentes de la dirección del partido aseguran que en las filas socialistas no hay miedo a lo que pueda llegar a decir mañana.

Tienen claro que Cerdán "seguirá el camino de Ábalos", negar su implicación en un caso que ha causado un gran "dolor" en los dirigentes y militantes del PSOE, pero del que, apuntan, ya están empezando a salir.

En ese sentido, explican que la defensa de Cerdán y de Ábalos (también ex secretario de Organización socialista) se basa en cuestionar las pruebas y demostrar que los audios están manipulados para simular sus voces.

Una estrategia difícil, según dicen estas fuentes, ya que quienes trabajaron cerca de ambos en Ferraz reconocen sus voces en los audios recopilados por la UCO.

El partido está intentando pasar página de este escándalo, pero hay dirigentes que asumen que no lo conseguirán hasta que no acaben las declaraciones judiciales.

Y piden prudencia ante la declaración de Cerdán, porque asumen que puede "mentir lo que quiera". "De un tío tan cínico no sabes qué esperar", reconoce un miembro de la dirección del partido, que no espera no obstante que ataque al PSOE.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero Montero, ha dicho que espera la declaración de Cerdán con tranquilidad porque no aguardan ninguna cuestión particular de la misma. "Si hay personas que se han apartado de una conducta conforme a ley, que paguen con sus consecuencias", ha apostillado, antes de señalar que lo previsible es que Cerdán siga las instrucciones de su defensa.

Desde el PP, la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha señalado este domingo en Don Benito (Badajoz) la declaración de ex secretario de Organización del PSOE abrirá "una nueva semana de infierno" para los socialistas, que concluirá probablemente con el Comité Federal "funeral" del partido el próximo fin de semana.

En su tercera comparecencia por el 'caso Koldo', Ábalos dijo que no se reconocía en los audios recogidos en el informe de la UCO, sugiriendo que podrían estar manipulados, al tiempo que negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y el cobro de comisiones. El que fuera su asesor, en su segunda declaración ante el Supremo, optó por guardar silencio.

Cerdán ya ha declarado públicamente que tampoco se reconoce en los citados audios, por lo que todo apunta a que podría hacer el mismo alegato ante el alto tribunal.

¿Posible colaboración de Ábalos?

Fuentes jurídicas aseguran que al inicio de su comparecencia Ábalos manifestó que su intención era colaborar y que Fiscalía era consciente de ello, si bien adujo que estaba viviendo una situación muy tensa a todos los niveles, también personal, razón por la cual en ese momento no se sentía preparado para ofrecer un relato coherente, indicando que necesitaría unos días.

Una posible colaboración a modo de confesión, como la de De Aldama en su día en la Audiencia Nacional, podría implicar un alivio de la pena al final del procedimiento. Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción aprecia "cero colaboración", según las fuentes fiscales consultadas.

Dueño al 45% de una empresa que recibió más de 75 millones en adjudicaciones de obra pública

Se espera que uno de los puntos clave del interrogatorio a Cerdán sea el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 --un año después de que se iniciara la presunta trama-- el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.

El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.

Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros.

En este sentido, El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar mediante edicto penal a la comisión de investigación en el Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' a Antxón Alonso, con el objetivo de "sacarle de su escondite" y que "rinda cuentas" en la Cámara Alta, según han informado fuentes del PP.