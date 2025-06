¿Quién es Santos Cerdán, el dimitido secretario de Organización del PSOE?

El hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, muñidor de acuerdos clave para la pervivencia de Pedro Sánchez en el Gobierno, ha sido desde sus inicios fiel escudero del líder socialista, quien ratificó su confianza en él cuando hace cuatro años apartó a José Luis Ábalos.

Cerdán ha anunciado que deja sus cargos en el PSOE y su acta de diputado después de que el Tribunal Supremo le ofreciera declarar al encontrar "consistentes indicios" de su "posible participación" en una adjudicación indebida de obras públicas en el marco del caso Koldo, personaje que entrelaza judicialmente los nombres de Ábalos y Cerdán.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que el dirigente socialista habría gestionado 620.000 euros en "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona", en favor del ex ministro y de su ex asesor Koldo García, y otras mordidas, como la obra de remodelación del Puente del Centenario de Sevilla.

Ábalos y Cerdán estuvieron al lado de Sánchez desde las primeras primarias que ganó el líder socialista, allá por 2014. El informe de la UCO se remonta a esas elecciones internas y apunta a que Cerdán pidió a Koldo García amañar unos votos: "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", le indica Santos en un mensaje.

Cuando Sánchez renunció a la secretaria general del partido y decidió en 2017 presentarse de nuevo a unas primarias, que le enfrentarían a Susana Díaz y Patxi López, Cerdán fue responsable de organización de su candidatura.

Se encargó de entregar en Ferraz las 26 cajas con los 57.369 avales que reunió Sánchez y que él mismo se había ocupado de contar la noche anterior en la oficina del candidato.

En el congreso que celebró el PSOE poco después se barajó su nombre para ser secretario de Organización del partido, pero el puesto recayó finalmente en Ábalos, entonces portavoz provisional en el Congreso.

El destino de Cerdán fue la Secretaría de Coordinación Territorial del PSOE en Ferraz, donde se convirtió en mano derecha de Ábalos. Técnico superior de electrónica industrial, desembarcaba en Madrid tras haber sido concejal en la localidad navarra de Milagro, diputado y portavoz socialista en el Parlamento Foral y secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra (PSN/PSOE).

Cuando en 2021 Sánchez apartó a Ábalos del Gobierno y éste renunció a la Secretaría de Organización, el puesto recayó casi de forma natural en Cerdán, un rostro muy desconocido entonces para la opinión pública.

Para muchos dejó ese anonimato cuando el 30 de octubre de 2023 se fotografió con el ex presidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas y validó las negociaciones que había emprendido el PSOE con Junts para cerrar la investidura de Sánchez. Fue también él quien firmó el acuerdo con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y quien compareció ante los medios para explicar un pacto que incluyó la polémica ley de amnistía.

Cerdán ha asegurado este jueves que acudirá a declarar al Supremo. Ya fue citado en la comisión de investigación creada en el Senado para analizar el caso Koldo, la presunta trama de corrupción en contratos firmados durante la pandemia.

Ahí explicó que conoció a Koldo García hace casi quince años, cuando se acercó al PSN para afiliarse, pero negó que fuera su "pupilo". Según dijo, le encargó que custodiara durante dos noches los avales de apoyo a Pedro Sánchez para las primarias de 2017, porque había ejercido de forma voluntaria labores de seguridad en Navarra.

Luego Koldo García se ofreció a trabajar con ellos y fue contratado en el PSOE como conductor de Ábalos, puesto que dejó cuando éste le ofreció ser su asistente en el Ministerio de Fomento. "Me llevaba, me traía, y, de alguna forma, me cuidaba", señaló Ábalos ante el Supremo.

Según la declaración de bienes que presentó en el Congreso en el verano de 2023, Cerdán, de 56 años, tiene una vivienda en Navarra en régimen de gananciales, un Volvo y 55.000 euros en el banco, aunque debía aún 24.200 euros de hipoteca y 18.700 euros del préstamos que pidió para comprar el coche.

En el comunicado en el que ha anunciado que deja todos sus cargos reivindica su inocencia. Dimite, dice, en defensa del PSOE -"este partido al que tanto debe este país"- y del Gobierno.