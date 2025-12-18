Sánchez rebaja la tensión con Sumar y afirma que el auge de Vox no es por el Gobierno, sino por el PP

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebatido este jueves el argumento de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de Sumar de que es necesaria una remodelación del Ejecutivo y cambios profundos para no alimentar a Vox, subrayando que es el PP y la derecha mediática quienes contribuyen al auge de la ultraderecha.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la última reunión del año del Consejo Europeo, se ha referido a esas exigencias de Sumar después de los casos de corrupción que han afectado a exdirigentes socialistas y de los de acoso sexual.

Díaz ha pedido una remodelación del Gobierno y desde Sumar se ha advertido al PSOE de que gobernar para resistir, sin hacer cambios profundos, sólo sirve para dar alas a Vox.

Sánchez ya ha asegurado que no habrá una crisis de Gobierno y sólo llevará a cambio cambios puntuales como el que tiene que hacer para sustituir a Pilar Alegría como portavoz y ministra de Educación debido a su candidatura por el PSOE a la presidencia de Aragón.

El presidente del Gobierno ha señalado, ante la posición de Sumar y preguntado si cree que esta formación debería dejar de formar parte del Ejecutivo, que, pese a las discrepancias lógicas por ser organizaciones políticas distintas y con una cultura diferente, hay muchas cosas que unen a los dos socios de la coalición.

La principal de ellas ha dicho que es la hoja de ruta de avances que se está llevando a cabo y que ha insistido en que se prolongará hasta 2027.

Así, ha recordado que se está en plena negociación con los agentes sociales para un nuevo incremento del salario mínimo.

Pero ante la crítica de Sumar de que si no se actúa se contribuye al crecimiento de Vox, ha señalado que ese auge de la ultraderecha se debe al "blanqueamiento" que la derecha, en referencia al PP, hace de ella.

Sánchez ha explicado que, a su juicio, ha habido dos etapas por parte de la derecha política y mediática, ya que dijeron que si el PSOE pactaba con Unidas Podemos, que tiene al Partido Comunista dentro, ellos podían pactar con la ultraderecha.

Pero ha señalado que el PCE contribuyó a la lucha contra la dictadura y al proceso de democratización de España.

"Eso nada tiene que ver con las raíces históricas de la ultraderecha en nuestro país, que claramente es nostálgica de ese franquismo, de esa dictadura", ha añadido.

Tras esa primera etapa de blanqueamiento de la ultraderecha, la segunda ha considerado que es la que se está viviendo en la actualidad y que consiste en asimilar como propia no sólo el contenido, sino también la forma de hacer política.

Así, ha lamentado que no haya en España una oposición política, sino una oposición "absolutamente destructiva" que vota en contra de políticas que son beneficiosas para los ciudadanos y para las propias administraciones que encabezan.

Por ello ha concluido tras las advertencias de Sumar, que la reflexión que hay que hacer es que ese crecimiento de la ultraderecha nada tiene que ver con la acción del Gobierno.