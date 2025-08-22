Sánchez llevará a la próxima Conferencia de Presidentes su pacto contra el cambio el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de una comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática al que ha vuelto a invitar a sumarse a todas las instituciones. El objetivo de la comisión, ha explicado, es allanar el camino y preparar el "pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática". Y ha asegurado que la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos abordará este mismo asunto para definir este pacto.

Sánchez también ha defendido la gestión de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien el PP calificó de “pirómana” por sus críticas a las peticiones de las peticiones de medios de las comunidades populares afectadas por el fuego. “La felicito por los largos días y horas al pie del cañón”, ha destacado, antes de insistir en que el Ejecutivo desplegó “todos los medios a su alcance”.

Tras visitar junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el puesto de mando avanzado en Degaña, Sánchez ha adelantado que la nueva comisión interministerial echará a andar el próximo martes, antes del Consejo de Ministros, y estará capitaneada por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como responsable de Protección Civil.

En este sentido, ha defendido nuevamente la necesidad de "redimensionar" y "redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático" a la luz de lo ocurrido este verano con los incendios que han asolado buena parte de España y las temperaturas récord registradas en regiones como Asturias.

"Esto es algo que tenemos que hacer conjuntamente", ha dicho el presidente, las instituciones y el conjunto de la sociedad, "porque somos todos los afectados por esta emergencia climática".

"Tenemos que hacer una apuesta que trascienda las legislaturas y que por tanto la emergencia climática y las políticas vinculadas con la emergencia climática sean políticas de estado como hicimos también con otros muchos ámbitos de nuestra convivencia" en el pasado, ha abundado, prometiendo que el Gobierno trabajará para ello en los "próximos meses y años".

Asimismo, ha confirmado que el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil las áreas arrasadas por los incendios en distintas comunidades autónomas.

Respecto a esta cuestión, ha aprovechado para pedir principalmente a los alcaldes y los vecinos de las zonas afectadas su ayuda para "tener la mayor información cuanto antes y saber exactamente cuál es la dimensión" de las áreas calcinadas para poder llevar a cabo "la valoración económica de la catástrofe que estamos sufriendo este mes de agosto" y que se pueda proceder "cuanto antes" a la reconstrucción.