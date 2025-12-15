Sánchez felicita a Kast por su victoria en Chile, "un país querido por los españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas, donde se ha impuesto este domingo con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara. "Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", ha expresado este lunes el socialista en un mensaje en la red social X.

Sánchez ha asegurado que "Chile es un país querido por los españoles", además de "un socio estratégico para Europa" con el que nuestro país seguirá trabajando y profundizando su relación. También se ha sumado en la felicitación al sucesor de Gabriel Boric el Ministerio de Exteriores dirigido por José Manuel Albares, que en un comunicado ha felicitado a Kast como próximo presidente de Chile y ha expresado la voluntad de trabajar "de forma estrecha" con su Gobierno.

Exteriores ha subrayado la necesidad de "seguir fortaleciendo la amistad" entre los pueblos de España y Chile, así como "la relación estratégica" entre ambos países en beneficio de sus ciudadanos y de "la prosperidad del espacio iberoamericano". El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile.

En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho". El sucesor de Gabriel Boric ha prometido que estos cuatro años lo van a "hacer bien" y que los va a dedicar a "reconstruir" el país, "respetando al que piensa distinto" en reiterados llamamientos a la unidad de los chilenos.