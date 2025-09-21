Sánchez dice que no quiere "ninguna lección" de Aznar, sino "disculpas" por "sus mentiras" sobre Iraq y el 11-M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no espera "ninguna lección" del ex presidente José María Aznar, sino que "pida disculpas" por la guerra de Iraq y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, Sánchez ha centrado parte de sus críticas al PP en la figura de Aznar, cuyo nombre ha sido abucheado por gran parte de los 15.000 asistentes que, según los organizadores, han asistido a este acto.

Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza".

"De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Iraq, por sus mentiras con Iraq y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".