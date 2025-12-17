Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una comisión mixta de reconstrucción tras la dana

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aceptado este miércoles la petición del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de crear una comisión mixta sobre la dana.

Así lo ha anunciado Pérez Llorca en una rueda de prensa tras haber sido recibido por primera vez por el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa con motivo de su reciente toma de posesión del cargo en sustitución de Carlos Mazón.

Llorca no ha considerado un éxito la aceptación de esta comisión, porque desde su punto de vista debería haber sido creada antes: "Han pasado 414 días desde la tragedia, comparen ustedes con el caso del volcán de La Palma", ha dicho.

En ese foro deberán tratarse cuestiones esenciales para la reconstrucción tras la dana, ha explicado.

De entre todas esas cuestiones, sus prioridades son arbitrar exenciones tributarias para personas que han perdido su negocio o su casa; y la tramitación por el procedimiento de urgencia de determinadas obras, fundamentalmente las necesarias para evitar nuevos desbordes si hay lluvias torrenciales.

En la misma línea, ha llamado la atención sobre la necesidad de que los municipios puedan tramitar con mayor agilidad las ayudas concedidas.

Llorca también ha señalado que la Generalitat se ha endeudado en 2.500 millones de euros para "atender ayudas" y obras de reparación de primera necesidad, una cantidad a la que ha accedido porque el Gobierno no nos ha permitido endeudarnos.

"Le he pedido que sea una ayuda a fondo perdido del Gobierno. No puede ser que la única aportación del Gobierno sea endeudarnos más", ha explicado, pero no cree haber recibido una disposición positiva para ello por parte del Gobierno: "Eso sí hubiera sido un punto de inflexión", ha lamentado.

Llorca cree que si fuera necesario algún cambio legislativo será posible aprobarlo, siempre que se lleve al Congreso una propuesta que se limite a tratar esas medidas en exclusiva.

El nuevo presidente valenciano ha presentado a Sánchez un plan con "Cien acciones para avanzar juntos" con reivindicaciones históricas de esta comunidad y necesidades surgidas en los últimos tiempos, especialmente después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Entre esas necesidades se incluía la comisión mixta sobre la dana, que Sánchez se ha comprometido a constituir y en la que estarán representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los pueblos afectados por la dana.