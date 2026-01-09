Salvador Illa pide que no se bloquee la nueva financiación: "Es solidaria y sin privilegios"

El presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho este viernes un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas a la "responsabilidad", para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa", porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios".

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa ha valorado el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, que supondrá, según avanzó ayer jueves el líder de ERC, Oriol Junqueras, unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.

Después de reunirse a primera hora de la mañana con Junqueras y, posteriormente, con la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Illa ha ratificado la cifra de 4.700 millones para Cataluña que supondrá el nuevo modelo, lo que le permitirá dar un "salto cualitativo y cuantitativo", al disponer de "los recursos para desarrollar con garantías y con la máxima ambición su autogobierno".

Con este modelo, que a su juicio marca un "punto de inflexión", Cataluña "obtiene los recursos de acuerdo con su singularidad política, nacional y cultural". "El nuevo modelo de financiación es bueno para Cataluña y para el conjunto de España", ha afirmado Illa, que ha asegurado que Cataluña "será solidaria de acuerdo con su capacidad".

Y, al repetir su declaración en castellano para dirigirse a los ciudadanos del resto de España, ha agregado: "Cataluña no pide ningún privilegio, al contrario, ofrece propuestas y reformas políticas y económicas para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo en beneficio de todos".

Llamamiento a aprovechar esta "oportunidad única"

Para Illa, hay que aprovechar esta "oportunidad única para dar un gran paso adelante colectivo" que haga "avanzar" a Cataluña y a "la España plural". Por ello, ha hecho un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situarse "al lado de la esperanza, no de la frustración; al lado de la política útil y de las soluciones, no de la política del bloqueo y de los problemas".

"Confío plenamente en que prevalecerá la responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas para que el nuevo modelo de financiación supere los trámites legales que procedan", ha comentado, consciente del rechazo ya expresado por PP y JxCat.

Un modelo "más justo, eficiente y transparente"

Según Illa, el nuevo modelo "es más justo, porque reduce significativamente las diferencias entre comunidades autónomas", también es "más eficiente porque garantiza mejor que cada comunidad reciba los recursos necesarios" y es "más transparente porque se basa en criterios objetivos creíbles", ha añadido.

"En un ejercicio de compromiso y de responsabilidad, Cataluña ha realizado una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y la ha pactado con el Gobierno de España para hacerla realidad", ha destacado Illa, reivindicando el acuerdo que alcanzó en 2024 con ERC y que permitió su investidura. Illa ha hecho hincapié en que con este acuerdo de financiación ha dado cumplimiento a la "palabra dada" y a los acuerdos firmados con ERC.