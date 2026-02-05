Salazar niega las acusaciones de acoso y asegura que "siempre" ha respetado a todas las mujeres con las que ha trabajado

El ex dirigente del PSOE Paco Salazar, antes de comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado.

El ex alto cargo del PSOE Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, ha sostenido este jueves en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado que "siempre" ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia, a la vez que ha enmarcado su reunión con la ex ministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional.

Salazar ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, donde le han preguntado por el encuentro que mantuvo con Alegría hace unos meses cuando ya estaba fuera del partido.

Según ha desvelado Salazar, únicamente se preguntaron por las familias y de su futuro destino profesional: "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no".

Y al ser preguntado por UPN sobre las denuncias internas contra él, Salazar ha advertido al presidente de la comisión de investigación que esto no es objeto de la comisión, aunque ha precisado que "siempre" ha respetado a todas las compañeras con las que ha trabajado.

"Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta", ha agregado Salazar, insistiendo en que su salida no fue pactada con el PSOE.

Se desvincula de la plataforma que apoyó a Sánchez en las primarias

Asimismo, Salazar ha asegurado que nunca vio el "Peugeot" con el que Pedro Sánchez recorrió el país buscando apoyos en las primarias del PSOE de 2017 ni participó en Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura.

Salazar ha afirmado que lleva cerca de ocho meses sin hablar con Sánchez, desde que fue apartado del partido y del Gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra.

En el arranque de su comparecencia en el Senado, Salazar ha contestado a las preguntas de la senadora de UPN María Caballero y ha subrayado que nunca llevó temas de financiación de aquella precandidatura a las primarias, aunque le consta, ha dicho, que Bancal de Rosas tiene documentación de todos los ingresos que recibió y se pueden fiscalizar.

En aquella época él tenía responsabilidades en Dos Hermandas (Sevilla) y se desplazaba en su tiempo libre a Madrid, donde, cuando coincidían, se alojaba con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que viajaba a la capital desde Navarra.

Ha señalado además que "nunca" ha "tratado" con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar y presunto socio de Cerdán.