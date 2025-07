Rufián: "Si la corrupción escala, le obligaremos a que la gente decida"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandone la estrategia del "y tú más" como respuesta a los casos de corrupción y le ha urgido a pasar a la "ofensiva" contra la derecha y la extrema derecha, aunque ya ha advertido que "si la corrupción escala, le obligaremos a que la gente decida".

Así lo ha expresado este miércoles durante su intervención en la comparecencia del líder socialista ante el Pleno del Congreso, en la que Rufián ha instado al PSOE a cambiar de estrategia, porque cuando la izquierda roba, "la penalización es mayor" y Sánchez, si sigue "bunkerizándose" lo que va a conseguir es dejar a muchos votantes "huérfanos". "Salga a la ofensiva", ha reclamado.

Eso sí, el portavoz independentista ha querido dejar claro que si los implicados en los casos de corrupción aumentan, desde su formación pedirán que "la gente decida" porque consideran que igual, llega un momento en el que la continuidad de Sánchez en el Ejecutivo "no frena a la derecha", sino que consigue que "entren para siempre".

Junts: "Está en la prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "muy poco valor" y le ha lanzado un claro aviso: "No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", le ha dicho desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, avisa a Sánchez que no apoyarán "una farsa". / Javier Lizón / Efe

Con esta advertencia ha finalizado su primera intervención en el Pleno monográfico sobre corrupción que se ha convocado en el Congreso para que Sánchez dé cuenta del caso del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública que ha llevado a la cárcel a ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Tras acusar a los socialistas de haber cruzado ya muchas "líneas rojas", restar valor a su palabra y exigirle que especifique como piensa cumplir el acuerdo que alcanzó con Junts a cambio de apoyar su investidura, Nogueras le ha recordado que su partido no está en el Congreso para "hacer amigos".

"Nosotros no hemos venido aquí a tomarnos unas cañas ni a caerles bien. No hemos venido aquí a dar estabilidad a ningún gobierno español. Estamos aquí para defender a Cataluña. Y nuestro compromiso no es con ustedes, ni con sus ideologías, sino con los catalanes. No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", ha sentenciado.

Bildu ve "insuficientes" las medidas ante "la corrupción sistémica"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua ha advertido de que el plan de medidas anticorrupción es "insuficiente" ante una "crisis política, de legitimidad, de credibilidad y de confianza" que, a su juicio, amenaza con abrir "un ciclo reaccionario y recentralizador de involución democrática y social". "Si la corrupción es estructural, estructural debe ser la respuesta", ha dicho.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, pasa ante Sánchez, Montero y Aagesen. / Javier Lizón / Efe

"La crisis es grave. Muy grave, señor Sánchez. Una crisis política, de legitimidad, de credibilidad y de confianza. Y no será fácil recuperarla. Pero, sobre todo, es una crisis que puede abrir la puerta de par en par a la regresión en libertades y en derechos", ha advertido, subrayando que "la situación es sumamente delicada", no por la estabilidad del Ejecutivo, sino "por las consecuencias que esta crisis puede tener para nuestro país, la ciudadanía vasca y las clases populares y trabajadoras".

En una intervención crítica con el presidente, la diputada abertzale ha exigido que se depure a fondo la corrupción, sin excepciones: "Queremos contundencia con todos, para depurarlo todo. Con el mismo nivel de exigencia para todos. Caiga quien caiga en todos los ámbitos. Porque seremos muy exigentes con los políticos corruptos, pero también lo seremos con las empresas corruptoras, con las fuerzas de seguridad corrompidas y los jueces y tribunales que participen de ello".

La portavoz de Bildu ha denunciado que la corrupción es estructural e inherente al sistema político español. "Sistémica, sí. Es el propio régimen establecido en el 78, mantenido hasta hoy sin una verdadera ruptura democrática, lo que permite mantener la corrupción en todas sus versiones: la política sí, pero también la económica, la judicial o la policial", ha apuntado.