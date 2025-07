Rufián pide un espacio "plurinacional de verdad" para hacer frente a PP y Vox: "A la izquierda del PSOE no hay nada"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este martes la creación de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, y preguntado sobre una información que publica El Mundo según la cual ERC está iniciando contactos con partidos como Compromís, BNG, EH Bildu y Adelante Andalucía para crear un frente común de la izquierda nacionalista, Rufián ha respondido que hay "poca noticia".

Por su parte, fuentes de EH Bildu, Compromís, BNG e IU han asegurado que no hay ningún contacto por parte de ERC para abordar esta cuestión.

No obstante, Rufián ha defendido la creación de un espacio "plurinacional de verdad", ya que considera que ahora está "huérfano".

En este sentido, el portavoz republicano ha señalado que este espacio no debe ser creado "desde el despacho de una universidad de Madrid, con antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y Cataluña, sobre todo", en alusión a coaliciones de partidos de izquierdas que ya han concurrido a las elecciones, como Unidas Podemos.

Rufián ha expresado su respeto a otras fórmulas, como el grupo Sumar, liderado por Yolanda Díaz, y a la izquierda española "que se enfrenta a un fascismo imperante o que cabalga rapidísimo en este país". Pero ha insistido en la necesidad de impulsar algo nuevo por parte de la "izquierda periférica" para intentar "sumar de verdad" porque, ha subrayado, "a la izquierda del PSOE no hay nada".

"Creo que nos toca a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, me da igual, federalistas, confederalistas, me da igual, crear esa izquierda plurinacional que durante tanto tiempo se ha pedido", ha comentado.

La intención, ha añadido, es evitar un Gobierno de PP y Vox, y para ello ha animado a unirse a los partidos con los que ERC comparte grupo en el Parlamento Europeo, entre ellos EH Bildu y el BNG.

"Me da igual como sea. Me da igual quién lo lidere, me da absolutamente igual. Ahora, repito, si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", ha dicho.