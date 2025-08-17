El Rey visita el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz para conocer su despliegue en los incendios

El Rey visitará este domingo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir la última información sobre el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios, según ha informado Zarzuela. En su visita al Cuartel General de la UME, situado en la base aérea de Torrejón, y que tendrá lugar a primera hora de la tarde, el Rey estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchan contra en fuego, en el ataque directo de las llamas, en los incendios de mayor gravedad. A ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.

Durante esta semana Felipe VI ha contactado por teléfono con los presidentes de las comunidades afectadas por el fuego para interesarse por la situación de los incendios en cada una de ellas. En concreto ha hablado con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha; Extremadura; Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Además, está en contacto permanente con el Gobierno, recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España