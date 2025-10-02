El Rey entrega el premio Foro La Toja-Josep Piqué a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miquel Roca, 'padres' de la Constitución

El rey Felipe VI inauguró este jueves el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebra hasta el próximo sábado en la Illa da Toxa (O Grove). Durante el acto, el Monarca entregó el Premio Foro La Toja-Josep Piqué a dos de los padres de la Constitución: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

El Rey se refirió a los ponentes de la Carta Magna destacando su capacidad para "alumbrar un texto que acogiera a todos y no excluyera a nadie" y remarcó el "espíritu de concordia" del texto. Puso en valor la "lección" de estos constitucionalistas, considerándola "especialmente oportuna en tiempos de incertidumbre".

Felipe VI afirmó que "las soluciones más sólidas y duraderas son siempre las que nacen de la generosidad, el diálogo y la cooperación". Subrayó, además, que la experiencia de la Transición "nos sirvió en España entonces, y sigue siendo una guía muy valiosa para reflexionar, en medio de estos claroscuros, sobre cómo afrontar el desafío de un nuevo orden mundial."

El Monarca ha recordado los valores que inspiraron el multilateralismo en la primera mitad del siglo XX como la "mayor fortaleza" en tiempos de incertidumbre y de "retos", y ha señalado que la UE "tiene la responsabilidad de hacerse escuchar" para reafirmar esos "valores éticos".

Felipe VI ha advertido de que el lenguaje de la concertación "es reemplazado por el de la coerción y la violencia", y ha puesto como ejemplos los conflictos en Ucrania, Gaza, Sudán o en el Sahel, al tiempo que ha llamado a "reforzar" el multilateralismo. En ese sentido, ha recordado que la ONU nació con esa voluntad, aunque hoy está sometida "a una intensa campaña de descrédito" y "presenta signos de fatiga institucional" que limitan su capacidad de respuesta.

"Algunos podrían pensar que defender los valores que inspiraron el multilateralismo es una debilidad en tiempos inciertos. En realidad son nuestra mayor fortaleza. Ni la radicalidad ni la división aportan soluciones, como tampoco lo hace un liderazgo que se queda en la retórica", ha proclamado el Rey, que ha pedido que la desafección, la pérdida de cohesión o los ataques externos no hagan "retroceder en el camino recorrido" en las últimas décadas.

Por ello, para "reafirmar" los valores éticos, ha trasladado que "la UE tiene la responsabilidad de hacerse escuchar". "Debe proyectar una voz firme en defensa de esos valores y asumir un papel protagonista en la configuración del nuevo orden internacional", ha remarcado.