El rey emérito Juan Carlos I pone su voz en el audiolibro de 'Reconciliación', sus memorias

Las memorias del rey emérito ya están disponibles en España y no dejan a nadie indiferente

El rey emérito Juan Carlos I pone su voz en el prólogo y el epílogo del audiolibro de Reconciliación, sus memorias, que han llegado este miércoles a las librerías en español casi un mes después de su publicación en Francia, y que en el formato de audio saldrán el próximo viernes.

Una colaboración que figura en la página web del libro y que han confirmado fuentes de la editorial Planeta, que ha sacado el libro de manera simultánea en formato de ebook y físico en España y siete países de América: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos y posteriormente llegará al resto de países de la región.

Juan Carlos I pone su voz en las primeras páginas que sirven de prólogo al libro y a las del corolario, que acaban con Vivas a España y al rey.

Unas memorias narradas en primera persona cuyo contenido ha llenado ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radio y televisión después de que el pasado 5 de noviembre saliera en francés editada por Stock.

En este libro, Juan Carlos I asegura a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi que la Corona española "reposa enteramente" en él, como dice la Constitución, y reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria.

Dedicada a su familia -menos a la reina Letizia- y a todos los que le acompañaron en la transición democrática, en la introducción explica la decisión de escribir sus memorias porque siente que le han "robado" su historia.

Y, aunque dice que ha cometido "errores" y que no es "un santo", defiende su legado democrático a un país al llegó con solo 10 años para ser tutelado por Franco, por el que no oculta cierta simpatía.

La llegada a España de estas memorias se produce días después de que el rey emérito asistiera, el pasado 22 de noviembre, a un almuerzo familiar junto a los reyes en el Palacio Real de El Pardo, con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía, una celebración privada que tuvo lugar al día siguiente de la conmemoración oficial, a la que no fue invitado, y en la que la reina Sofía recibió el Toisón de Oro en un acto institucional.

Al libro se ha referido también en el vídeo que difundió el lunes 1 de diciembre en el que señala que decidió escribirlo para que los padres de los jóvenes de hoy en día puedan "recordar momentos históricos" y conocer el pasado "sin distorsiones interesadas", un vídeo del que la Casa Real no estaba informada y que consideró que no era "necesario ni oportuno".