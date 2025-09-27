Europa Sur
La Princesa de Asturias, recibida por escolares en su segundo día en Navarra

"Está muy bien que conozca su cuna", afirma una vecina en la visita de doña Leonor y los Reyes al Palacio Real de Olite

Los Reyes y la Princesa conocen el pergamino de 600 años que creó el título de Viana

La Princesa de Asturias y los Reyes charlan con escolares en Olite (Navarra). / Eduardo Sanz / EP
Agencias

27 de septiembre 2025 - 12:34

Un grupo de escolares de Olite han recibido este sábado por la mañana a la Princesa Leonor, que, en compañía de los reyes, ha acudido a visitar el Palacio Real de esta localidad en la segunda jornada del primer viaje oficial de la heredera de la Corona a Navarra.

"Está muy bien que conozca su cuna", explicaba a los periodistas una vecina del centenar de vecinos que se han acercado a la entrada del palacio para saludar a la princesa de Viana, título que Leonor de Borbón ostenta junto con los de Asturias y Girona.

Los niños, de 9 años y escolares del CEIP Príncipe de Viana, han entregado a la princesa Leonor un trabajo que han realizado precisamente sobre la historia de Carlos III, príncipe de Viana, que han explicado a los reyes y a la heredera de la Corona los alumnos Sebastián y Marina.

También han entregado a la princesa y a los reyes, que han saludado a la mayor parte de los vecinos y se han fotografiado con ellos, un cuadro firmado por todos ellos y un libro sobre la historia del palacio.

Un palacio que han recorrido la princesa y los reyes y que es el monumento más visitado de Navarra, obra cumbre del rey Carlos III el Noble (1387-1425) y su esposa, también llamada Leonor, y el emblema más representativo del viejo Reino de Navarra.

En la época moderna, tras la conquista de Navarra en 1512 y con el declive de la importancia política de Olite, cayó en desuso hasta que un incendio lo devastó en 1813 y no fue hasta principios del siglo XX cuando se reconstruyó.

Tras Olite, los reyes y la princesa se trasladarán a Tudela, última etapa de su viaje a Navarra.

