El PP solicita la imputación de Gaspar Zarrías por "financiar" a Leire Díez.

El PP ha solicitado al juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez que llame como investigado en la causa a Gaspar Zarrías, ex vicepresidente socialista de la Junta de Andalucía, por haberla contratado "con la finalidad indiciaria de financiar sus actividades presuntamente delictivas".

Así consta en un escrito, en el que pide al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que impute a Zarrías en la causa en la que investiga los presuntos favores ofrecidos por Díez a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Los populares apuntan que la empresa Zaño Sociedad Consultora, administrada por Zarrías, "históricamente vinculado al PSOE, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

Basándose en noticias de prensa, el PP señala que Díez "habría sido formalmente contratada" por esa consultora entre junio y octubre de 2024. "Mientras Díez Castro percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un ex dirigente del PSOE y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos -como Ana Isabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, que trabajó con anterioridad en Zaño Sociedad Consultora-, se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento", sostiene.

A su entender, existe una "evidente coincidencia temporal entre la contratación de Díez por el 'lobby' administrado por Zarrías y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen".

El PP considera "útil, pertinente y necesario" para esclarecer los hechos que, además de la declaración de Zarrías, se recabe la vida laboral de Diez y se registre el domicilio social de la empresa para recabar los pagos realizados a la exmilitante , el contrato de trabajo y sus correos, así como si hay correos entre la consulta y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Llama como testigo al empresario José Ruz

Además, pide al juez que llame a declarar como testigo al empresario José Ruz, imputado en el caso Koldo, por "el supuesto pago de 36.000 euros" a esa consultora en 2022, "una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación".

El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, cuya declaración está prevista para el próximo 11 de noviembre, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la ex militante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.