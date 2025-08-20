El PP cita a Aagesen, Marlaska y Robles en el Senado por los incendios y ataca a Sánchez: "Ha llegado tarde, mal y a rastras"

El PP considera que el Gobierno "ha dejado solas" a las autonomías afectadas por los grandes incendios que han arrasado más de 350.000 hectáreas desde principios de agosto. "No ha estado a la altura de las circunstancias", ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como el máximo responsable" por "estar ausente" y "haber llegado tarde, mal y a rastras" a la emergencia, en contraposición al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "fue quien estuvo poniendo en el centro a las personas" al exigir al Gobierno que activara "todas las capacidades logísticas" del Estado.

"Sánchez fue incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego. No es un presidente digno, es un presidente escondido de sí mismo por su debilidad política y los problemas judiciales", ha agregado. "Lo que tenía que hacer el presidente del Gobierno es cancelar sus vacaciones, no interrumpirlas por horas", ha insistido.

Además, los populares han lanzado una ofensiva en el Senado para que comparezcan la próxima semana en la Cámara Baja de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y den explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo ante la oleada de incendios. "Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado porque los afectados quieren respuestas", ha reclamado la portavoz, quien ha reiterado que estas deben darse "de manera extraordinaria y urgente".

García ha avanzado que el PP preguntará a Aagesen sobre el "abandono del medio rural", una consecuencia de "las políticas dogmáticas y radicales del Gobierno en materia medioambiental", y ha puesto como ejemplo el "abandono de los montes".

A su vez, ha trasladado que su grupo también se interesará por los tiempos de respuesta del Ejecutivo a las peticiones de los gobiernos autonómicos al inicio de la emergencia.

"Tenemos un Gobierno que no gobierna, que no tiene presupuestos, que ha recortado en aeronaves y que no ha ejecutado prácticamente los fondos europeos dedicados a la gestión forestal", ha criticado.

A renglón seguido, ha puesto de manifiesto que España "sufre un gran déficit" de prevención en incendios forestales y dedica "la cuarta parte" de los fondos europeos de prevención que Grecia y Portugal, y ha asegurado que el Gobierno lleva cinco años sin aprobar el mecanismo nacional de Protección Civil ni el catálogo de medios y recursos de las comunidades autónoma, una herramiento que, ha asegurado, hubiera permitido que las regiones más afectadas hubieran sabido con certeza los medios que necesitaban para hacer frente al fuego.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha congratulado de que miembros de la Armada y el Ejército de Tierra estén colaborando ya en zonas afectadas por los incendios, como solicitó el PP, aunque desde el Gobierno se apresuraron a explicar que sólo los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) podían actuar directamente en la lucha contra el fuego.

"El Gobierno decía que pedir esto era demagogia y desconocimiento. Que no era posible. Vaya si era posible", ha escrito en sendos mensajes de su cuenta de X, a los que adjunta tuits de las propias Fuerzas Armadas. Además, incide en que estos militares están trabajando bajo coordinación de UME, como "desde el principio" había sugerido el PP.

Los recursos necesarios que siguen sin llegar

En otra rueda de prensa celebrada en Málaga, el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha lamentado que las comunidades hayan estado "solas al frente de la crisis" cuando España está "ardiendo", con un Gobierno que actúa "sólo cuando se lo piden", y ha denunciado que muchos de los recursos necesarios todavía no han llegado.

Además, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lugar de ofrecer recursos a las comunidades "ha estado de tapadillo, callado", a la espera de que los ejecutivos regionales los solicitaran y "diecisiete días después todavía no han llegado todos".

El vicesecretario popular ha explicado que él no cuestiona el cambio climático, pero ha recordado a Sánchez que la mayoría de incendios han sido provocados por pirómanos, por lo que entiende que ahí debería centrar sus esfuerzos el Estado, "en vigilar el campo y localizar a estas personas".