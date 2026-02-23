El PP califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una comparecencia en la sala de prensa del Congreso.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una "cortina de humo".

Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en una cuenta de la red social X después de que el jefe del Ejecutivo anunciara que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos del 23F.

La dirigente popular ha reenviado el mensaje del presidente del Gobierno para señalar: "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total".

Entre los socios del Gobierno, la medida ha sido celebrada, aunque la mayoría de las formaciones ha considerado "insuficiente" su alcance.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión, que ha calificadode un "acto de responsabilidad" con el pasado. "Queremos que en uno de los episodios más oscuros de nuestro país entre la luz, porque la democracia no se protege con silencios, sino con memoria y transparencia.", ha manifestado la dirigente de Sumar en un publicación en la red social Bluesky, respecto al la promesa del Ejecutivo de descalificar el martes los archivos del 23-F.

Díaz ha agregado que este acto de "memoria y transparencia" es responsable con el pasado y futuro de España: "Desclasificar los archivos del 23F es un acto de responsabilidad con nuestro pasado y compromiso con un futuro más democrático y fuerte".

También el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de "primer paso positivo" el anuncio del presidente del Gobierno, pero ha pedido acelerar el paso siguiente a la descalificación, que, según ha considerado, es la reforma de ley de secretos oficiales. "Cumplimos con la memoria (histórica), aunque vayamos tarde, pero estamos cumpliendo", ha dicho en una entrevista en TV3.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerao "insuficiente" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar documentos oficiales de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, pero le ha urgido a aprobar antes de que acabe la legislatura una nueva Ley de Secretos.

En la misma línea, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho en una rueda de prensa que la desclasificación de documentos del 23F no les parece mal, pero ha coincidido con IU en que es "insuficiente".

"A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que, desde luego, los plazos que en ella se contienen se reduzcan", ha declarado.

El PNV, uno de los grupos que con más insistencia ha pedido la desclasificación de documentos, ha celebrado el paso, pero ha reclamado ir más allá. La portavoz jetzale en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido que a la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F sigan otras como la del caso Zabalza.

En similares términos se ha pronunciado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien considera que la desclasificación de los documentos del 23-F es "una buena noticia" que "debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave".

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que "ya era hora" de que llegase esta decisión, que será “bien recibida”, aunque no tiene “mucha esperanza” en el alcance real de la medida.

En la misma línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que, asu juicio, debería hacerse público el sumario completo del caso para conocer la "trama militar real" y las llamadas que entraron y salieron del Congreso durante el asalto, ya que, según sostiene, ahí estaría la "trama civil real" de lo ocurrido.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha relativizado la trascendencia del anuncio de Sánchez al considerar que la "será interesante para hacer arqueología política" y por lo que ha reclamado que se desclasifiquen documentos más recientes como los relacionados con "las cloacas del Estado", así como los relacionados con los atentados del 17 de agosto. "La resistencia a desclasificar los papeles aún genera más dudas", ha insistido.