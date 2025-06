Podemos se plantea apoyar al PP para forzar a Sánchez a dar explicaciones por Leire Díez

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso sobre el caso de Leire Díez, dado que, a su juicio, no puede permanecer "más tiempo en silencio" sobre una polémica que "apesta a cloacas", y ha advertido que no descarta incluso respaldar la solicitud del PP si el jefe del Ejecutivo no acude al Parlamento motu proprio.

"Todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del PSOE es un día pérdido para nuestra democracia. Por tanto, tiene que dar explicaciones y comparecer en el Congreso. Sería una mala idea hacer elegir a las fuerzas políticas de izquierdas entre apoyar una comparecencia del PP, que es el rey de las cloacas, o tener que presentar nuestra propia comparecencia", ha avisado en rueda de prensa.

Fuentes del partido morado han detallado que consideran que lo mejor sería que Sánchez rindiera cuentas voluntariamente y que no descartan apoyar la petición del PP que otro grupos, como ERC, se han abierto a respaldar. Pero también han dejado caer una tercera opción: unirse con otro socio del Ejecutivo para pedir que el presidente comparezca, lo que evitaría tener que apoyar la solicitud del PP.

Arremete contra Marlaska y Robles

Durante su comparecencia, Belarra ha denunciado que este caso "apesta a cloacas del Estado" y que debe responder a una serie de cuestiones concretas. Por ejemplo, ha señalado que debe pronunciarse sobre si piensa que es "legítimo y legal" combatir la "ofensiva reaccionaria de la derecha" con los mismas prácticas "cloaqueras" y "antidemocráticas" a las que los conservadores recurren a su juicio, recordando por ejemplo el caso Kitchen y la denominada Policía Patriótica" contra Podemos y formaciones independentistas.

Luego, ha desgranado que Sánchez debe aclarar por qué eligió a perfiles tan "controvertidos" como Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en carteras tan sensibles como Interior y Defensa, una vez que a través de estos audios se infiere que el PSOE "no ha limpiado de manera democrática las cloacas del Estado".

"No puede permanecer durante más tiempo en silencio. Cada día que el presidente no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de Leire Diez, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia", ha enfatizado la líder de Podemos, para insistir en que la postura rotunda de su formación es que Sánchez debe acudir al Congreso.