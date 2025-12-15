Pedro Sánchez: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Pedro Sánchez ha hecho este lunes balance de 2025 en la Moncloa. Acosado por los casos de acoso sexual dentro de su propio partido y por las investigaciones judiciales por corrupción, el presidente del Gobierno sigue para adelante, con la vista en 2027. "Estamos a mitad de la legislatura" , ha dejado claro al principio. "Somos el primer partido que ha afrontado el acoso y el abuso", ha defendido. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha advertido. En definitiva: "Seguiremos buscan apoyos debajo de las piedras, como hemos hecho siempre".

Sánchez ha reconocido la gravedad de los casos de abusos denunciados por mujeres socialistas, pero ha defendido que el PSOE ha sido el primer partido que cuenta con un protocolo para ello y un comité contar el acoso. Ante las críticas internas, ha proclamado que "el compromiso del PSOE y del Gobierno con el feminismo es absoluto". El caso de Paco Salazar, el asesor de Moncloa que iba a ser secretario adjunto de Organización de la Ejecutiva Federal, ha estallado como un me too en la organización.

Sánchez también ha admitido el efecto de los casos de corrupción, pero ha negado que ésta sea general en su partido o en el Gobierno. "La corrupción sistémica se acabó con la salida del PP del Gobierno en 2018. Y si no, recordemos porque el señor Casado no es presidente y sí el señor Feijóo", ha señalado.

(...habrá ampliación...)