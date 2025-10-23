Pedro Sánchez afirma que tendrá su reunión pendiente con Puigdemont "cuando toque"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos con Junts que están en su mano y ha vuelto a asegurar que tendrá una reunión con el líder de esta formación, Carles Puigdemont, "cuando toque".

Sánchez ha ratificado su intención de reunirse con Puigdemont en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

A su llegada a esta cumbre ya se había referido a la advertencia lanzada la víspera por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, de que, ante las promesas pendientes de cumplir, "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio".

Ante ello había pedido tiempo a Junts y avisó de que el cambio podría suponer una "involución" de la mano del PP y Vox.

En la rueda de prensa ha subrayado que el Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que está en su mano que salgan adelante, y está trabajando igualmente para que los que no están en su mano, también se cumplan.

Al preguntarle por dos veces si podía ser el momento de concertar la reunión pendiente con Puigdemont, repitió la misma respuesta de cumplimiento de compromisos para recordar a continuación las ocasiones que le han preguntado por eso y su respuesta de que estaba dispuesto a ella.

"Os queréis llevar ese titular. Si os lo he dicho mil veces", ha bromeado con los informadores para, a renglón seguido, recalcar que si se ha aprobado una ley de amnistía, es para normalizar la situación con los actores políticos.

En consecuencia, ha apostillado que "esas reuniones de producirán cuando toque". "¡Hala, ya tenéis el corte", ha vuelto a comentar entre risas a los periodistas.