La participación en las elecciones de Extremadura se sitúa en el 8,83% a las 11:00

La participación en las elecciones autonómicas extremeñas de este domingo hasta las 11.00 horas se sitúa en el 8,83 por ciento, según el primer avance publicado en la web institucional habilitada por la Junta de Extremadura para seguir el desarrollo de la jornada electoral de este 21D.

En concreto, de los 860.376 ciudadanos que están llamados a las urnas, a las 11.00 horas ya han ejercido su derecho al voto 75.974 personas, de las cuales 46.906 pertenecen a la provincia de Badajoz y 29.068 a la de Cáceres.

Cabe señalar que este primer avance de participación no puede ser comparado con el de los comicios celebrados en el año 2023 ya que no se dispone de esos datos de concurrencia a las urnas hasta las 11:00.

Un candidato con "agujetas"

Asimismo, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que "hoy es un día importante" por la celebración de elecciones autonómicas en la región, tras lo que ha considerado que "votar y votar mucho, es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones".

"Cualquier votación o elección es un día importante para reforzar nuestro sistema democrático", ha destacado Gallardo tras votar este domingo en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena.

En ese sentido, el candidato socialista ha resaltado que la participación masiva "es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en la última semana sobre nuestro sistema democrático", por lo que ha instado a "votar con ganas y votar con fuerza" en estos comicios.

Así, ha animado a los ciudadanos extremeños a que participen, "porque participando también se sentirán mucho más partícipes de lo que es estas elecciones y el futuro de su tierra para los próximos cuatro años", ha relatado.

A preguntas de los periodistas, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que no está nervioso por los resultados electorales, tras lo que ha bromeado señalado que tiene "agujetas del día de ayer", cuando estuvo recogiendo aceitunas en la finca familiar.

Nuevas incidencias

La Guardia Civil investiga dos intentos de robo ocurridos este domingo en sendas oficinas de correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, donde los presuntos autores no han logrado llevarse dinero ni votos por correo.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que ambos sucesos se han producido esta madrugada.

En Malpartida de Cáceres, municipio de unos 4.000 vecinos, se ha registrado alrededor de las 06,45 horas una tentativa de robo en la oficina de Correos, lugar hasta el que se han personado agentes de la Guardia Civil.

Tras acceder a la oficina junto a responsables de Correos, han comprobado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, "ni se han visto afectados los votos por correos", han informado las mismas fuentes.

En Alagón del Río, de poco más de 900 vecinos, la Guardia Civil ha explicado que los presuntos autores han intentado forzar la puerta de entrada a la oficina postal, si bien no han logrado acceder.

Sin embargo, sí han logrado entrar al edificio consistorial, anexo a la oficina de Correos, donde se han llevado "una mínima cantidad de dinero".

Estos dos intentos de robo se suman a los cinco ocurridos en los días finales de la campaña electoral en municipios de la provincia de Badajoz, principalmente en la oficina postal de Fuente de Cantos, donde los presuntos autores se llevaron la caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo.

Tras localizar la caja fuerte ya forzada en un paraje de Talavera la Real, la Guardia Civil no encontró el dinero y los votos fueron localizados esparcidos en la zona.