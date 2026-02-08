La participación en Aragón se sitúa en el 41% a las 14:00, muy similar a la de 2023

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón, adelantadas por primera vez, alcanza el 41,% a las 14:00, prácticamente el mismo porcentaje que en 2023, cuando a la misma hora ya había ejercido su derecho al voto el 40,96% del millón de aragoneses llamados a las urnas.

Por circunscripciones, la participación en Zaragoza llegaba al 41,81%, 0,82 puntos más que en 2023, cuando era del 40,99%, mientras que en Huesca se ha situado en el 37,73%, es decir, 1,88 puntos por debajo del 39,61% de 2023; y en Teruel la diferencia es mayor, ya que este domingo había votado el 39,78% del censo y en 2023 la cifra alcanzaba el 42,89%.

Los colegios electorales abrieron a las 09:00 sin incidencias destacables y todos los candidatos a la presidencia de Aragón han depositado ya sus votos y todos ellos, como es habitual, han llamado a los ciudadanos a participar en los comicios.

El candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría". Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, al ejercer el voto esta mañana en Zaragoza. / Marcos Cebrián / EP

También ha votado esta mañana la candidata del PSOE, Pilar Alegría, quien ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región. "Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.

Por su parte, el cabeza de cartel por Vox, Alejandro Nolasco, quien ha votado en Teruel, ha animado a que en estas elecciones autonómicas la ciudadanía participe con "muchísima fuerza", indicando que este es "un momento histórico" para Aragón y España. "Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo", ha declarado.

Con "un frío que flipas" y nevando en Gúdar se ha enfrentado el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, a esta jornada que, en cambio, se ha mostrado más apacible en las tierras del Jiloca, de donde es originario Tomás Guitarte (Aragón Existe), quien ha declarado que aunque la mañana ha empezado con un poco de lluvia, se ha quedado un "tiempo agradable, sin frío", pero a quienes están acostumbrados a ese clima rara vez se les escucha decir que hace frío, porque hoy la sensación bajaba de los cero grados.

Aunque despejado, en Fonz, un municipio en las lindes del Pirineo aragonés y catalán, donde ha ejercido su derecho al voto el candidato de CHA, Jorge Pueyo, también hacía frío, algo que el aspirante a presidir Aragón ha sorteado con la calidez con que le han arropado sus vecinos, ilusionados con este político.

En Villanueva de Gállego ha votado María Goikoetxea, la candidata de Podemos-Alianza Verde, en una hora en la que el viento se empezaba a dejar sentir, pero sin frío.

Marta Abengochea (IU-Sumar) también ha votado en Zaragoza en una mañana nubes y claros y un sol que no ha logrado engañar al cierzo, que este domingo se ha dejado sentir y que ha bajado unos cuantos grados la sensación térmica.

En Villanueva de Gállego no ha sido mucho el trasiego que ha visto la candidata de Podemos, quizás porque, como han comentado desde la candidatura, "es un pueblo pequeño".

La mañana ha transcurrido en general sin sobresaltos, y las 2.213 mesas electorales para las votaciones de este domingo en Aragón han quedado constituidas con normalidad, aunque con media hora de retraso sobre el horario previsto por pequeñas incidencias.

Entre ellas, la presentación de algunos justificaciones de presidentes o vocales de mesas para no participar en el proceso, a quienes se les ha remitido a la Junta Electoral; el desvanecimiento de uno de los responsables de la administración autonómica en Utebo (Zaragoza), que ha hecho necesario un sustituto, o la rotura ayer en la Sierra de Albarracín, en Teruel, de una torre de cobertura telefónica que afectaba a dos municipios, Toril y Masegoso, y que se ha subsanado en otro punto donde había cobertura.

También se han producido algunas quejas curiosas, como las de un votante que protestaba porque las papeletas estaban a la vista de todos y entendía que así el voto no era secreto.