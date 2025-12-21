Vox confía en que Extremadura sea el punto de partida del cambio político en España

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este domingo, tras ejercer su derecho al voto en Cáceres, que confía en que la comunidad autónoma se convierta en "el punto de partida del cambio político que necesita España".

En declaraciones a los medios, ha calificado la jornada electoral como "un día de fiesta para Extremadura" y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para ser protagonistas de una jornada "histórica" que, a su juicio, marcará el inicio de "muchas cosas buenas para toda España".

El candidato ha señalado que el resultado de estas elecciones puede tener un impacto a nivel nacional y ha afirmado que "todo va a cambiar" empezando por Extremadura.

En este sentido, ha destacado la implicación de Vox en la campaña, con la participación de afiliados y cargos del partido llegados desde distintos puntos del país para colaborar en la jornada electoral.

Fernández Calle ha acudido a votar acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización de la formación, María Ruiz; el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster; por su esposa, su hijo y otros compañeros de la formación, al colegio electoral CEIP Castra Caecilia, ubicado en la barriada de la Mejostilla de la capital cacereña.

Allí ha agradecido el respaldo recibido por parte del partido durante la campaña y el apoyo del presidente nacional, Santiago Abascal, durante unos días en los que han recorrido Extremadura "de cabo a rabo", celebrando actos tanto en pequeñas localidades como en ciudades, donde el apoyo ha sido "masivo".

El candidato de Vox pasará la jornada de este domingo visitando a compañeros del partido que ejercen como apoderados y, en este sentido, ha expresado que está "emocionadísimo" porque muchos de ellos proceden de diferentes puntos de España, quienes "se han volcado con estas elecciones, con Extremadura".

"Ha venido gente de todos los lugares, de todos los rincones de España, de Madrid, de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla, de Galicia", ha manifestado Fernández Calle para recalcar: "Lo vamos a cambiar todo y vamos a empezar por Extremadura".