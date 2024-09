Ortuzar avisa: el PNV "hará cumplir" al PSOE en materia de reconocimiento nacional

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que su formación "va a cumplir y hacer cumplir" los compromisos en materia de autogobierno pactados con el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, en el que se incluye "el reconocimiento nacional de Euskadi y un sistema de garantías basado en la bilateralidad" como "ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos".

El líder 'jeltzale' ha lanzado este mensaje en el Alderdi Eguna, el Día del Partido del PNV, en el que ha afirmado que la formación 'que preside necesita "más chispa que nunca" y ha llamado a "no contagiarse" de las especulaciones sobre su futuro político en el proceso de renovación interna que inicia ahora este partido.

Ortuzar, en su intervención ante los afiliados y simpatizantes del PNV congregados en Foronda (Álava) para asistir al Alderdi Eguna, se ha referido a cuestiones como el debate sobre la reforma del autogobierno, la situación de Venezuela, y el proceso interno que afronta la formación 'jeltzale'.

En su intervención, ha reconocido que en estos momentos, el PNV "necesita más chispa que nunca", por lo que es necesario "salir" de este Alderdi Eguna "con la chispa a tope".

En este sentido, y en referencia al proceso interno que afronta PNV, ha explicado que esta es una labor destinada a "cambiar y mantener lo que haya que mantener"; y que, en todo caso, hay que "valorar lo conseguido y analizar" el trabajo realizado "sin rehuir la crítica y la autocrítica".

Referencia al lehendakari Aguirre

Además, parafraseando al lehendakari Jose Antonio Aguirre en una intervención en 1932 ante la Asamblea Nacional del PNV, ha afirmado que "hay derecho a criticar; pero sólo para construir, no para destruir".

"En vuestras manos, sólo en vuestras manos, estará la capacidad para elegir a las mejores para llevar las riendas de este partido", ha añadido Ortuzar, quien ha pedido a los simpatizantes y afiliados 'jeltzales' que no "se contagien" de las especulaciones en torno a su futuro político. "No me preguntéis qué voy a hacer yo; preguntaos qué tenéis que hacer vosotras y vosotros para favorecer el proceso y para que el partido salga fuerte", ha añadido.

Asimismo, ha aludido al proceso para la reforma del sistema de autogobierno que en los próximos meses se reanudará en el Parlamento Vasco. Ortuzar ha advertido de la necesidad de "poner claridad" en este tema, dado que "de un lado y de otro se intenta condicionar y enrarecer el ambiente".

De esa forma, ha denunciado que hay quienes "antes de empezar a hablar ya quieren hacer descarrilar" el proceso. En el caso del PSE-EE, ha lamentado que sus dirigentes "andan poniéndose la venda antes que la herida y vaticinando una pérfida entente 'abertzale'". "Se rasgan las vestiduras cada vez que invocamos el derecho a decidir; es como si nosotros les pidiéramos que cambiaran el nombre de Partido Socialista Obrero Español", ha explicado.

Ortuzar ha asegurado que no perderá "ni un minuto" en "discusiones estériles", por lo que ha optado por "recordar" al PSE lo que él mismo, como presidente del PNV, y Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, firmaron en el acuerdo para la investidura de este último como presidente del Gobierno.

El líder del PNV ha leído varios apartados de dicho acuerdo, en los que se recogen compromisos como "negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika".

Por otra parte, ha lamentado las "especulaciones" que, en determinados ámbitos políticos y periodísticos, se han realizado en las últimas semanas en torno a un supuesto acercamiento del PNV al PP en el Congreso debido a cuestiones como la situación de Venezuela.

El dirigente jeltzale ha censurado que haya quien pretenda "encasillar" y "desplazar para un lado o para otro" al PNV. "En un bloque o en otro; o conmigo o contra mí. Da igual de qué se trate; mirando siempre de reojo lo que votamos, lo que proponemos, lo que decimos", ha criticado. Ortuzar ha denunciado que "a nadie le importa cuál es el fondo de las cosas, sino quién vota con quién o contra quién", una actitud que lleva a "distorsionar y devaluar la democracia".

Pradales, en sintonía

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido en su intervención en Foronda un nuevo "pacto político" que permita "asentar una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de Euskadi como nación".

En su primera intervención como lehendakari en un Alderdi Eguna, Pradales ha defendido un nuevo pacto que recoja la "singularidad" del autogobierno de Euskadi, así como un "sistema de garantías para el cumplimiento de lo acordado" con el Estado.

Además, ha adelantado que explorarán también "nuevas vías que superen los marcos estatales para el crecimiento" del pueblo vasco, que lleven hacia "una nueva Euskadi global, más libre y conectada al mundo".

Junts exige al Gobierno "propuestas que mejoren" Cataluña

Asimismo, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al Gobierno de España de que "si se quiere aprobar otra senda de estabilidad" y desea "avanzar" deberá presentar "una propuesta que realmente mejore las condiciones de Cataluña y de los catalanes". "Si se cumple con Cataluña, nosotros también lo hacemos", ha afirmado. Además, ante el séptimo aniversario del referéndum celebrado en Cataluña, ha asegurado que "poner urnas no es ni será nunca un golpe de Estado" y ha defendido que el 1 de octubre fue "un acto de democracia".

De forma previa al inicio del Alderdi Eguna del PNV en las vitorianas campas de Foronda, al que ha asistido como invitada, Nogueras ha "aprovechado para recordar" que el próximos martes se cumple el séptimo aniversario del 1 de octubre. "Y todavía somos. Aún estamos aquí, y el 1 de octubre pone de manifiesto una forma de hacer muy concreta, que es la forma de hacer del pueblo de Cataluña", ha reivindicado.