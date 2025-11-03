Mazón deja su relevo en manos de Vox

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana pone en manos de Vox la elección de su sucesor. El jefe del Consell ha evitado poner fecha a su renuncia y continuará en funciones hasta que Les Corts Valencianes designen un nuevo jefe o jefa del Consell y se publique su nombre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras el anuncio este lunes de Mazón, su sustituto podría estar investido, como muy pronto, la última semana de noviembre, si la vacante en el cargo se comunica a Les Corts Valencianes este mismo lunes o en los próximos días. Mientras, se producirá una negociación entre el PP y la formación de Santiago Abascal, que aprovechara la ocasión para poner condiciones más duras a los populares, y en la que el secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, aparece como el mejor colocado para asumir el cargo.

El propio Mazón ha apelado a la mayoría parlamentaria "viva, vigente y en marcha", en referencia a la suma de PP y Vox, para elegir a su sucesor "para elegir nuevo president de la Generalitat". Con 40 diputados, el PP necesita de los 13 de la formación de Abascal para poder investir al sucesor de Mazón y agotar lo que queda de legislatura.

Vox, por el momento, guarda silencio hasta que el presidente del partido, Santiago Abascal, se pronuncie a las 13:00 y marque la hoja de ruta, aunque se da por descontado que, ante la debilidad del PP valenciano, pondrá condiciones más duras para mantener el apoyo que ha venido dando al Gobierno de Mazón hasta la fecha.

La persona candidata debe ser diputada autonómica y en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre del síndic del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para asumir el cargo hasta una nueva convocatoria electoral, prevista inicialmente en 2027.

También ha sonado el nombre de la alcaldesa de Valencia, María José Català, avalada por la dirección nacional del partido, aunque la regidora ha negado en todo momento que vaya a asumir ese cargo, y ha defendido cada vez que se le ha preguntado que no existía posibilidad de ser presidenta de la Generalitat pues su futuro político la mantiene vinculada a la ciudad de Valencia.

El sábado se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido -no de la Generalitat, pues no es diputado autonómico- en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.

La marcha de Mazón deja otras incógnitas, como si mantendrá el escaño en Les Corts Valencianes, si se mantendrá al frente del PPCV o dejará paso a una nueva persona.

Qué dice el Reglamento de Las Cortes

El reglamento del Parlamento valenciano establece que los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Las Cortes las propuestas de candidatos en el plazo de doce días -hábiles- contados a partir de la fecha de constitución de Les Corts o, en su caso, desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat.

Transcurrido ese plazo, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes y propondrá como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos.

De esta manera, si la comunicación de la dimisión de Mazón se realizara este mismo lunes, los grupos tendrían hasta el 19 de noviembre para presentar a sus candidatos o candidatas, y el pleno de investidura podría celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre, pero el plazo no comenzará a contar hasta que se comunique esa renuncia.

Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata obtuviera la confianza de Les Corts, la presidenta, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y se convocarán nuevas elecciones.

La persona que proponga el PP para sustituir al que fue su candidato a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 deberá contar con el apoyo de Vox, pues los 40 diputados con los cuentan los populares no son suficientes para investir a un nuevo president, y necesitan los 13 votos de quienes fueron sus socios de gobierno hasta el verano de 2024.