Carlos Mazón en el primer aniversario de la dana de Valencia: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido en una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la dana en la que murieron 237 personas, que el 29 de octubre de 2024 "hubo cosas que debieron funcionar mejor" y ha pedido reflexionar "ante el desamparo que sintieron tantos valencianos" ese día y los posteriores.

"Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable pero en muchos casos no fue suficiente y hoy debemos reconocerlo", ha manifestado en esta declaración, leída en el Salón de Corts del Palau de la Generalitat, tras un pleno del Consejo extraordinario que ha acordado declarar el 29 de octubre como día de recuerdo de las víctimas de la dana.

El presidente ha manifestado que hoy "no es un día para la confrontación", pero sí ha pedido "reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos" ante la magnitud de "una tragedia inabarcable", y ha defendido que la sociedad valenciana, "en su momento más difícil, mostró su mejor luz".