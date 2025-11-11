Mazón asegura que no retrasó la alerta el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarla

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, en su comparecencia este martes en la comisión de la dana.

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado en su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en Las Cortes Valencianas que ni retrasó el envío del ES-Alert el día de la dana, que recibió la población de la zona afectada a las 20:11, ni nadie le "pidió permiso" para hacerlo ni para adoptar "ninguna decisión del Cecopi; ni sobre ningún aviso, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo". "¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?", se ha preguntado.

"Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas [ex consellera de Interior], esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

Durante su comparecencia, Mazón ha defendido que el Consell que las "responsabilidades políticas" suyas y de su Consell "ya han sido asumidas", la última en su caso con su dimisión de la semana pasada. Por contra, ha vuelto a criticar la falta de información de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Aemet y ha criticado que se ha usado su persona como "excusa" para que el Gobierno de España no asumiera las suyas y "para tapar las causas de la tragedia".

En su comparecencia, el presidente valenciano ha dicho que en la comida que mantuvo estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación".