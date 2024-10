Koldo pidió a un guardia civil que averiguara si los móviles de Sánchez y Ábalos estaban pinchados

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García solicitó a un guardia civil investigado en el denominado caso Koldo que averiguara si el teléfono de su superior, el entonces ministro José Luis Ábalos, o el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba pinchado.

Esta es una de las solicitudes con "carácter de alta sensibilidad" que el ex asesor de Ábalos habría realizado a un comandante de la Guardia Civil investigado en la Audiencia Nacional, según hace constar la Unidad Central Operativa de este cuerpo en un nuevo informe remitido al juez que investiga varias adjudicaciones de contratos de compra de mascarilla en pandemia.

"En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el que fuera ministro de Fomento José Ábalos estaban pinchados, a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada", añade el informe, que recoge extractos de conversaciones de este comandante de la Guardia Civil.

Para realizar el documento, los investigadores se sirven de dos grabaciones de reuniones mantenidas por el guardia civil, Rubén V.C., el pasado 7 de febrero y el 1 de marzo -poco antes de ser detenido- "con otros componentes del Cuerpo", halladas en sus dispositivos electrónicos.

Por ejemplo, recoge cómo el 7 de febrero el comandante mencionó que Koldo García y Víctor de Aldama, el supuesto comisionista de la trama y otro de los principales investigados, "le habrían entregado dinero en efectivo con la contrapartida de obtener 'teléfonos en B'" porque, según el guardia civil, él recibía pagos "para sufragar telefonía securizada" a los otros dos imputados.

El informe indica que Koldo García habría sido dotado de terminales seguros, sobre todo durante su periodo como asesor de Ábalos, y el comandante señaló en otra conversación que el entonces ministro también utilizó alguno de estos teléfonos.

En otra de las comunicaciones, el guardia civil expone sus recelos sobre Aldama por si pudiera "inventarse cosas" -"no me fio ni un pelo del gomina"; "el gomina no es, es decir, no es trigo limpio", dijo-.

Los investigadores dan cuenta en su informe de los indicios recabados contra Rubén V.C., quien habría recibido desde 2021 "pagos en efectivo" por valor de 2.000 euros de manera "recurrente" por parte de Víctor de Aldama, quien mañana declara ante otro juez por un supuesto fraude de hidrocarburos.

Ambos se conocieron dos años antes, en 2019, a través de Koldo García y, según el informe, el guardia civil habría reconocido haber recibido entre 10.000 y 12.000 euros en efectivo provenientes de Aldama "vinculado a la dotación de una línea segura de comunicaciones".

Aldama, "nexo corruptor" de la trama

Los investigados otorgan a Aldama un "rol central" en el "entramado corrupto" como "nexo corruptor" entre la administración, en concreto el Ministerio de Transportes, con las sociedades que están bajo su control.

En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, los agentes aportan "un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", valiéndose de la colaboración activa de Rubén V.C., un comandante de la Guardia Civil investigado.

El empresario ha sido detenido de nuevo esta semana, en esta ocasión por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos que habría defraudado a Hacienda en dos años 182 millones de euros y mañana pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

Según la UCO, la red de Aldama pagó al guardia civil 88.119 euros entre 2021 y 2023 con la finalidad primordial de asegurar la protección de la presunta organización criminal mediante dos ejes fundamentales: la seguridad interna de sus miembros (salvaguarda de sus comunicaciones y seguridad personal) y la externa (proteger los actos de corrupción).

En concreto, el informe revela la recepción de pagos provenientes presuntamente de la organización criminal entre 2021 y 2021; la facilitación de una línea de comunicaciones segura para sus miembros y la adopción de medidas de seguridad en favor de la trama.

La investigación pone de relieve, dice el informe, "el rol central que desempeña Aldama en este entramado corrupto. Aldama personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal -en este caso el Ministerio de Transportes- con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".

En ese contexto, continúa, Aldama, "en su condición de líder de su organización, ha articulado una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional, la cual ha experimentado diversas mutaciones a lo largo del tiempo".

Expone también que Aldama y el mencionado guardia civil imputado se conocieron en 2019 a través de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y uno de los principales investigados en esta causa, con quien mantenía una relación previa.

La UCO pide al juez el bloqueo y embargo de más de una decena de cuentas del agente y de su mujer. En el momento de la detención del agente en el aeropuerto, le fueron intervenidos 4.835 dólares repartidos en 1.724 billetes de entre 1 y 10 dólares y fue trasladado a un registro en la vivienda.