Koldo cambia de abogado a días de declarar ante el juez tras el último informe de la UCO

El ex asesor ministerial Koldo García, uno de los principales implicados en el presunto cobro de mordidas por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública, ha cambiado de abogado a escasos días de comparecer de nuevo ante el Tribunal Supremo. El abogado Ismael Oliver ha renunciado a la defensa del ex asesor del ex ministro de Transportes Jose Luis Ábalos, que ahora ha asumido Leticia de la Hoz.

Esta letrada ha representado al hermano de Koldo Joseba García y a su exmujer Patricia Úriz, en la rama del caso que se instruye en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas informan a Efe este jueves del tercer cambio de abogado de Koldo, quien en un primer momento estuvo representado por el letrado Javier Pimentel cuando su causa estaba en la Audiencia y más tarde por Ismael Oliver, ya cuando el ex asesor pasó a ser investigado por el Tribunal Supremo.

Según las fuentes, la renuncia del letrado se produce tras "discrepancias en la estrategia de defensa", especialmente tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que le implica en supuestas mordidas por adjudicaciones públicas presuntamente irregulares en una trama junto a Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Este cambio se produce en un momento crucial del procedimiento, que estalló en febrero de 2024 para investigar supuestos contratos irregulares de mascarillas en plena pandemia, con epicentro en el Ministerio de Transportes, pero ahora se extiende a las presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública, con los dos últimos secretarios de organización del PSOE implicados.

Y con el último informe de la UCO además de las grabaciones de Koldo en plena vorágine, lo que sitúa al ex asesor en una situación delicada ante su próxima cita del lunes en el alto tribunal.

Porque este lunes Koldo está citado para que comparezca ante el magistrado Leopoldo Puente. Según las fuentes, lo previsto era que se acogiera a su derecho a no declarar, pero ahora su estrategia puede variar con su nueva abogada, quien ya le acompañará de manera presencial este mismo lunes.

Más aun cuando el fiscal o las acusaciones podrían pedir un endurecimiento de las medidas cautelares por riesgo de destrucción de pruebas, según fuentes consultadas por Efe.