Los votos en contra de Junts y PP tumban el alza de pensiones y las ayudas al transporte

Con los votos en contra del PP y Junts, como habían anunciado, el Congreso ha rechazado este miércoles la convalidación del decreto ómnibus, que incluía entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al uso del transporte público y activaba ayudas para los afectados por la dana, entre otras medidas. Además, la Cámara ha votado en contra del decreto con el que el Gobierno buscaba la prórroga del impuesto a las empresas energéticas, con lo que ambas normas y todo su contenido decaen. La Cámara Baja sí ha convalidado el real decreto ley que reforma la jubilación parcial, demorada y activa, una votación que estaba garantizada gracias al apoyo del PP y que no se ha visto afectada por el rechazo de Junts.

El decreto ómnibus ha sido rechazado con 177 votos en contra, los de PP, Vox y Junts, mientras el resto del hemiciclo ha votado a favor y UPN se ha abstenido. Así, han quedado anuladas, entre otras medidas, la subida de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte público y la activación de unas ayudas a los afectados por la dana, entre otras medidas.

El decreto del Gobierno que buscaba la prórroga del gravamen a las empresas energéticas fue rechazado tras recibir 183 votos en contra. El PP, Vox, Junts, el PNV y UPN han sumado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de la Cámara ha votado a favor y Coalición Canaria se ha abstenido.

El Congreso sí ha aprobado el decreto ley para mejorar el régimen de compatibilidad entre pensión y empleo, con el voto a favor del PP, el PSOE, Sumar, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN. No se han producido abstenciones, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Vox han decidido votar en contra, mientras que el ex ministro socialista integrado ahora en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, no ha acudido a las votaciones.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, había anunciado que su grupo votaría no de los tres decretos leyes después de acusar al PSOE de "trilerismo, mentiras, manipulaciones, prepotencia e incumplimientos". La portavoz indentista consideró "indecente" que el Gobierno utilice esta fórmula para su aprobación y ha emplazado al Ejecutivo a presentar a través de decretos la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. "Lo que pase hoy será fruto de la negligencia y la falta de seriedad del PSOE", ha criticado.

Por su parte, el PP confirmó también su voto en contra. "El PP votará no a ese decreto trampa pero impulsará una ley que proteja a los jubilados de nuestro país. El regalo que el Gobierno hacía al PNV en forma de palacete en París no cuenta con el apoyo del Partido Popular", señalaron fuentes del PP, que avanzaron que han presentado una proposición de ley para garantizar la revalorización de las pensiones.

Tras la votación, PP y Junts han garantizado su apoyo a la revalorización de las pensiones en el caso de que el Gobierno apruebe un nuevo decreto que incluya este aspecto. Así lo han indicado tanto el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en los pasillos del Congreso.

Nogueras ha asegurado que la subida de las pensiones "está cien por cien garantizada" y que lo único que tiene que hacer el Gobierno es presentar un nuevo real decreto con esta medida. "Otra cosa es que el Gobierno prefiera seguir enredando a la gente", ha apostillado, para justificar su rechazo al decreto ómnibus.

Bravo, por su parte, ha instado al PSOE a tramitar la proposición de ley registrada por el PP para revalorizar las pensiones, al tiempo que ha anunciado su voto positivo a un nuevo decreto del Ejecutivo, si se circunscribe a esta cuestión. "Si presentase solamente un decreto ley que llevase la revalorización de las pensiones, es decir, lo que hemos presentado nosotros en la proposición de ley, llevaría el voto positivo", ha apuntado el diputado del PP, que ha recordado el Pacto de Toledo y ha señalado que "ningún grupo ha votado en contra de revalorizar".

Además, el PP ha registrado una proposición de ley para retomar el alza de las pensiones y otra sobre ayudas a los afectados de la dana y ultima nuevos textos para recuperar medidas sobre ayudas de transportes, ayudas a Ceuta para menores no acompañados, la prolongación del plan Moves o un fondo para la internacionalización de empresas, que decaen como parte del decreto ómnibus.