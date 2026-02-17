Junts no apoya la prohibición del burka que propone Vox y presentará su propia propuesta

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset, este martes.

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, presentará su propio proyecto de ley para prohibirlo.

En un comunicado, Junts avanza que su propuesta también incluirá la petición de delegación de competencias estatales "en materia de seguridad e identificación de personas" y será "rigurosa" en línea con los estándares europeos.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante pese a que el PP ha anunciado su apoyo.

"Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos 'no' al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

La formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

Tras el anuncio de Junts, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado a Junts de estar favor de la islamización de Cataluña y de moverse exclusivamente por cálculo electoral.

Millán ha dudado de que la propuesta de Junts coincida con la de su grupo parlamentario, ya que "en este caso se tendría muy fácil votar a favor" de la registrada por Vox y que debate este martes el Congreso.

En este sentido, ha señalado que los nacionalistas no quieren apoyar nada de Vox y, al mismo tiempo, pretenden erigirse como abanderados en la lucha contra la islamización.

El PSOE pide un debate sereno sin premisas "racistas"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado prohibir el so del burka en espacios públicos, pero ha pedido un debate "tranquilo y sereno" fuera de las premisas de "racistas y xenófobos", después de que Junts haya anunciado que registrará su propio proyecto para prohibirlo.

López ha subrayado que el PSOE "nunca" apoyará una propuesta que "pretende avivar el odio al diferente", en referencia a la de Vox, y ha recordado que el uso del burka en España es "testimonial y marginal".

Además, ha señalado que la Constitución defiende la libertad religiosa y que prohibir el uso de estas prendas no tiene por qué asegurar la libertad de esas mujeres si no que, ha dicho, en muchas ocasiones las lleva a una mayor "exclusión" de los espacios públicos.

Por eso, ha pedido un debate "sereno y tranquilo" en el que también puedan participar estas mujeres.

Preguntado en concreto por la propuesta anunciada por Junts este martes, ha precisado que aún no conocen el contenido exacto del texto, pero que el PSOE la estudiará y abrirán el debate.

Asimismo ha criticado al PP por "comprar el marco de la ultraderecha" con su apoyo a la propuesta de Vox, algo que, a su juicio, no ha hecho Junts porque ha presentado un proyecto propio.