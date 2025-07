Junts descarta apoyar el pacto de financiación: "No podemos votarlo de ninguna de las maneras"

Los líderes de Junts, Carles Puigdemont y Jordi Turull, han criticado este martes el pacto de financiación de la comisíon bilateral Gobierno-Generalitat porque pretende "generalizar aquello que es singular". Mientras que el presidente del partido, Carles Puigdemont, valoraba a través de sus redes sociales dicho pacto, el secretario general del mismo, Jordi Turull, avisaba de que lo rechazaran en el Congreso.

"Cuando los españoles dicen 'café para todos' significa, en realidad, 'posos para los catalanes'. La intención de generalizar aquello que es singular, justamente para que deje de ser singular, ya debería dar alguna pista sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones", ha sostenido en un apunte en X Carles Puigdemont.

El Gobierno y la Generalitat acordaron el lunes el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque sin estipular cifras ni fechas exactas.

Turull también critica el pacto de financiación

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado este martes el pacto de financiación alcanzado en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, y ha dejado claro que su partido no lo apoyará cuando llegue al Congreso. “Si lo de ayer se traduce en un papel que llega al Congreso para ser votado, nosotros no podemos votarlo de ninguna manera”, ha sentenciado en una entrevista en TV3.

Turull ha asegurado que el acuerdo "no arregla absolutamente nada" y que no se trata de matizarlo con enmiendas: “Del expolio fiscal no se arregla nada. Lo de ayer es la perpetuación de lo que se quería cambiar”. En su opinión, lo pactado no responde al modelo de concierto económico solidario que se había acordado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

“Lo de ayer es una tomadura de pelo en toda regla. Es el paradigma de que el PSC nunca hará nada que incomode al PSOE”, ha criticado duramente. Turull ha recordado que el pacto firmado por Junts con los socialistas en Bruselas recogía expresamente esa demanda de concierto económico, y ha añadido que ni siquiera a ERC le ha convencido el resultado de la bilateral.

Por ello, ha reclamado aprovechar el peso que tiene el independentismo en el Congreso, gracias a los escaños de Junts y ERC, para negociar un acuerdo más ambicioso y no conformarse con parches.

Sobre la relación con el PSOE, Turull ha reiterado que están en fase de prórroga: “La confianza no ha mejorado y ya no haremos más advertencias. La prórroga no es para siempre. Si tenemos que tomar una decisión, la tomaremos. Los socialistas están avisados y reavisados de que esto no puede seguir así”.

Además, ha indicado que el PSOE ya ha comunicado los nombres de las personas que participarán en la mesa de negociación en Suiza, aunque ha señalado que corresponde a los socialistas hacerlos públicos.

Por último, Turull ha descartado cualquier posibilidad de acercamiento al PP, un partido con el que, según sus palabras, "no se puede ir ni a la esquina".