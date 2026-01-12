Junqueras pide cita a Puigdemont para hablar del nuevo modelo de financiación.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este lunes que ha pedido cita al líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar sobre el nuevo modelo de financiación. Así lo ha explicado Junqueras en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que la semana pasada anunciara un acuerdo de financiación con el Gobierno de Pedro Sánchez que supondrá casi 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.

Junqueras ha desvelado que ha pedido a Puigdemont que le "dé cita para ir a verlo" a Bélgica para hablar de financiación y de otros temas, como el posible retorno del presidente de Junts a Cataluña con la amnistía o la recaudación del IRPF: "Le he dicho que escoja el día", ha añadido.

Para que el modelo de financiación prospere en su trámite en el Congreso, son necesarios los siete votos de Junts, que hasta ahora se ha mostrado muy crítico con el modelo pactado por ERC.

Ante la actitud de Junts, que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Cataluña del régimen común de financiación, Junqueras ha subrayado que o bien Cataluña dispone de 4.686 millones de euros más con el nuevo modelo pactado por ERC, o bien "la alternativa es cero", porque la propuesta de la formación que preside Puigdemont no tendrá el apoyo para prosperar.

El líder de ERC ha aprovechado para dar a Junts "un consejo": "Si quieres convencer a alguien de algo, en general es mejor que no lo insultes demasiado. Cuando quieres convencer a partidos políticos en el Congreso de que te voten algo que te va bien, en general es mejor no faltarles al respeto, no decir que lo del 'café para todos' es una vergüenza, no decir que a ellos no les toca café".

A Cataluña, ha remarcado Junqueras, no se le ayuda "haciendo 4.686 millones de tuits", sino "aportando 4.686 millones de euros".

La "enorme irresponsabilidad" de Foment del Treball

Ante las críticas de la patronal Foment del Treball al nuevo modelo de financiación, ha denunciado la "enorme irresponsabilidad de menospreciar la importancia de este acuerdo sin conocerlo".

Para Junqueras, "es mejor" que Cataluña disponga de 4.700 millones de euros adicionales y "si alguien no lo entiende quizá es porque no tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca".

También ha advertido a JxCat de que sería "un error descomunal" votar en contra de la condonación de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que acordó ERC con el Gobierno.

Junqueras ha indicado que, si Junts quiere demostrar "voluntad de entendimiento, seguro que votará a favor de la condonación" de la deuda del FLA.

Por otra parte, ha confirmado que, antes de su reunión de la semana pasada con Pedro Sánchez en la Moncloa, se vio varias veces con el presidente del Gobierno, de forma discreta.