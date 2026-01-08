Junqueras acuerda con Sánchez una financiación de 4.700 millones más para Cataluña: "Todo el mundo gana"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad, es decir, que quien más aporta más recibe, lo que rompería el concepto de solidaridad en el que se ha basado el modelo de financiación hasta el momento y que lleva desde 2009 sin renovarse.

Así lo ha anunciado Junqueras tras la entrevista que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir -ha resumido-. El conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga este precio son los servicios públicos. Por eso es un buen acuerdo para nosotros y para el conjunto de las comunidades".

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación del IRPF, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes. Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.

Presupuestos

Junqueras ha afirmado que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil". El líder de ERC ha señalado que para negociar un proyecto de presupuestos es necesaria la reforma del modelo de financiación y también del modelo de recaudación.

A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos. Y sigue pendiente el compromiso de la recaudación del IRPF en Cataluña, ha recordado.

A pesar de insistir que "en estos momentos no se dan las condiciones para que haya presupuestos", ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea "útil" para la sociedad y permita generar una riqueza compartida.

Reacción del Gobierno

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que todas las comunidades autónomas van a ganar con el nuevo modelo de financiación autonómica pero ha advertido de que lo importante es que todos estos nuevos recursos lleguen a la ciudadanía y no a negocios privados.

"Todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quiron", ha asegurado el ministro en un acto en Miranda de Ebro (Burgos) al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad..

López ha insistido en que el nuevo modelo de financiación, que lleva 13 años sin renovarse y que detallará este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es bueno para todas y cada una de las comunidades, por lo que ha negado que el acuerdo con Cataluña pueda afectar a los candidatos socialistas en las próximas elecciones de Aragón o Andalucía.