El juez Peinado solicita a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018
El magistrado adelanta al día 10 la declaración como investigada de la esposa del presidente por la contratación de su asesora
El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a la Presidencia del Gobierno copia de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde julio de 2018. En concreto, ha solicitado que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "análisis e informe".
Asimismo, el magistrado ha acordado en otra providencia adelantar la declaración como investigada de Begoña Gómez -fijada inicialmente para el día 11- al 10 de septiembre, a las 12:00, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está citada para comparecer como investigada ese mismo día.
El instructor contesta así a la petición de la defensa de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, que explicó al juzgado que tenía que acudir a otra citación el jueves 11 en Tenerife.
También te puede interesar
Lo último